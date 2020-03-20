Гранты для пабов: как в Европе власти помогают бизнесу из-за проблем с коронавирусом

Борьба с коронавирусом наносит сильный удар по мировой экономике. Блокируется работа целых отраслей, занятые в которых люди теряют работу. Государства, вводя жесткие меры по борьбе с коронавирусом, одновременно предпринимают шаги по поддержке пострадавших отраслей. «Новый Калининград» рассказывает, как правительства других стран поддерживают бизнес и людей в это непростое время.



В Швеции возможна отсрочка уплаты соцплатежей, НДФЛ и НДС на срок до 12 месяцев. Часть этих выплат в 2020 году можно вернуть назад. Государство берет на себя ¾ расходов на содержание временно не работающего сотрудника.



В Великобритании любой бизнес может обратиться к властям для получения беспроцентного кредита. Пабам, клубам и театрам правительство выделяет разовые гранты в размере до 25 тыс. фунтов. Малый бизнес в других сферах может рассчитывать на гранты до 10 тыс. фунтов. Компаниям с числом сотрудников менее 250 человек государство полностью компенсирует затраты на оплату больничных.

Англичанам, у которых возникли финансовые проблемы из-за коронавируса, правительство разрешило три месяца не платить по ипотечным кредитам.

В Германии власти намерены распределить в качестве помощи фрилансерам и маленьким компаниям с численностью сотрудников до 10 человек 40 миллиардов евро. 10 млрд будут выплачены в качестве прямых субсидий и 30 млрд — в виде ссуд.

Во Франции президент Эммануэль Макрон анонсировал для некрупного бизнеса, пострадавшего от борьбы с коронавирусом, возможность временно не платить за аренду, а также за электричество, газ и воду. Крупным компаниям власти обещают выкупить их акции за счет бюджета в случае необходимости.

В Литве власти готовы оплачивать до 60% расходов на сидящий без работы персонал, но не менее 555 евро. Самозанятым будет выплачиваться по 250 евро. Литовцам разрешается отложить оплату коммунальных платежей или платить их в рассрочку.

Итальянские власти заявили о готовности заморозить компаниям платежи по ипотеке по согласованию с банками. Такая же возможность есть и у самозанятых.

Соседняя Польша предлагает большинство из вышеуказанных мер. Из нетипичных — пособие в 2 тыс. злотых для сотрудников, работавших на гражданско-правовых договорах (то есть без оформления по трудовому договору) и продление срока, в течение которого выплачивается пособие по уходу за ребенком до 8 лет. Из типичных — возмещение 40% зарплат работников компаний, пострадавших от коронавируса, отсрочка платежей в фонд соцстрахования. Для людей — кредитные каникулы и отсрочка коммунальных платежей и прямая финансовая поддержка (для людей творческих специальностей).

Что касается России, то меры, предлагаемые нашими властями, пока сложно назвать объемными и достаточными. Для малого бизнеса в первую очередь обещают ввести трехмесячную отсрочку (а не отмену) платежей в соцфонды, а простым гражданам хотят предложить поучаствовать в общественных работах или пройти переобучение. Региональные власти заявляют о желании поддержать туристическую отрасль и рестораторов, но конкретики пока мало.



Текст — Вадим Хлебников, фото — Виталий Невар / Новый Калининград