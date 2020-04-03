Не работать — самоубийство: калининградский бизнес о жизни в затянувшиеся «выходные»

Заявление президента Владимира Путина о решении продлить «выходные» с сохранением зарплаты за счет работодателя на месяц шокировало многих местных предпринимателей. Немало компаний лишены возможности работать из-за запрета властей, но от них требуют платить зарплату простаивающим сотрудникам. «Новый Калининград» поговорил с калининградскими предпринимателями о том, как им удается выживать во время экстремальных «выходных».

Ольга Иванова, Калининградская фабрика упаковки

— Есть такой мысленный эксперимент, предложенный Филиппом Футом в 1967 году, который известен под названием «проблема вагонетки». У этой задачи нет правильного решения, и каждый сам может примерить на себя, какой выбор он бы сделал. В данном случае выбор подобного рода встает перед всеми правительствами мира, но наше решило самоустраниться и не решать ничего. Выбирая между здоровьем людей и экономикой, оно решило уничтожить все сразу. Я не буду говорить про то, что нерабочие дни без объявления ЧС — это непонятная конструкция, когда доходов нет, а кредиты, аренда и налоги есть. Но есть еще аспекты, про которые никто не думает. Мое предприятие не попадает под указ президента, и мы работаем, но работа производственного предприятия связана тысячей цепочек с другими предприятиями. Позавчера у нас был скачок напряжения в сети и сгорел электронагреватель. Мы звоним поставщику, а он на каникулах, потому что не попал в указ президента. Получается, что мое производство может остановиться не по причине отсутствия спроса, а по причине остановки смежных производств, обеспечивающих меня запчастями и расходными материалами. То есть под ударом все: и кто работает, и кто на выходных. Перспективы мрачные, мягко говоря. Возвращаемся в 90-е, где будет выручать смекалка и личные связи.

Владимир Лемешевский, центр подготовки к ЕГЭ «Эдукариум»

— Все проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес в связи продлением «нерабочих дней» из-за коронавируса, беспокоят и частное образование. Первое — это необходимость платить за аренду пустующих помещений. Проблема необходимости выплаты арендной платы на фоне падающей выручки для частных учебных центров особенно велика. Специфика нашего сектора малого предпринимательства заключается в том, что нужно арендовать большие площади — учебные классы, места ожидания учеников, отдельные уборные.

У большинства учебных центров эти расходы в нормальной ситуации составляют 10-20 процентов от оборота, а то и больше. Соответственно, с падением выручки доля оплаты за аренду в обороте увеличивается. Для такого низкомаржинального бизнеса, как образование, это грозит серьезными проблемами вплоть до закрытия и роспуска работников по домам.

При этом работа учебного центра сильно привязана к месту, требования к помещениям довольно серьезные, поэтому собственники частных учебных центров стоят перед непростым выбором — продолжать платить за аренду или бросать годами обжитые помещения с риском их потерять навсегда.

Я много общаюсь с коллегами-владельцами частных учебных заведений, и у большинства арендодатели навстречу не идут — не предоставляют ни скидок, ни каникул на время простоя.

Здесь нужно административное решение об уменьшении арендной платы с компенсацией части выпадающих доходов арендодателям из федерального бюджета.

Вторая проблема совершенно очевидная — падение покупательской способности. По итогам марта у нас в «Эдукариуме» не было серьезных задержек платежей, нам удалось оперативно сработать на опережение — уже три недели мы ведем занятия онлайн.

Но впереди целый месяц простоя во многих отраслях, люди просто перестают получать зарплату, что не сможет не отразиться на платежах заказчиков. И если мы как центр подготовки к ЕГЭ видим, что родители стремятся сохранить места детей в группах, поскольку понимают, что ЕГЭ не отменят и продолжать занятия необходимо, то организации по другим направлениям в сфере частного образования уже сейчас находятся на грани закрытия.

Игорь Герасимчук, мебельная фабрика «Дедал»

— Я созваниваюсь с директорами других компаний, и после вчерашнего выступления президента, я, если честно, не знаю, что делать. Не работать — это самоубийство, работать — это тоже нарушение и самоубийство. Надеемся, что так как нашу область меньше [чем Москву] зацепило, может, губернатор примет решение для определенных отраслей под нашу ответственность. Но многие губернаторы сейчас уходят в отставку, и непонятно, будет ли наш губернатор принимать такое рискованное решение. С другой стороны, даже если я буду соблюдать все условия, найму медицинского работника в штат, а работник заразится в транспорте, в «Спаре» или в своей девятиэтажке?

Я бы работал. У меня два недовыполненных экспортных контракта. Запрета на отгрузку у меня нет, но мне не дают работать.

Мне кажется, что наше государство должно было выдать людям напрямую ресурсы без участия предприятий. Ты закрыл на месяц все предприятия. На государственных предприятиях люди, понятно, зарплату получают. Мы же платили налоги официально. Так заплатите нашим сотрудникам напрямую, без нас. А нас заставляют брать кредиты. Мы должны заложить имущество. А потом еще людям нужно с этого заплатить 13% подоходного налога и соцотчисления.

Выдали бы всем. В Москве по 20 тыс., у нас — по 13 тыс. Это было бы правильно и справедливо. И с предприятий бы сняли нагрузку. Нам же и с поставщиками надо рассчитываться.

У немцев тоже продлевается карантин, но там можно работать с расширенным графиком. Компаниям, которые торгуют через интернет, разрешают работать по 2 раза в неделю, чтобы они оставались на плаву. Во вторник они принимают продукцию, в четверг они отгружают продукцию и делают доставки. В остальные дни расходятся.

Артур Арутюнов, Компания АРС (производит изделия из пластика, в том числе перерабатывая отходы)

— Мы производим продукцию для автосалонов и сетей DIY. 99% поставок — российский рынок. Заказы сократились в ноль. На предприятии 75 сотрудников. Продержимся оплачивать месяц, не более. В список предприятий, попавших под поддержку, мы не входим. [У нас] кредит в Сбербанке на производственную недвижимость. Заполнили заявку на приостановку платежей на 6 месяцев.

Илья Пилецкий, туристическая фирма «Цвет»

— Ситуация крайне неприятна и заключается в том, что государство решило поэкспериментировать на нас, предпринимателях, как мы справимся с необходимостью выживать с обязанностью платить зарплату людям, не имея вообще никакого поступления доходов. Считаю абсолютным перегибом предложение взять кредит под низкую ставку. Это издевательство.

Георгий Дыханов, «Эксперт Консталтинг», объединение «Деловая Россия»

— Потери российской экономики от пяти нерабочих недель могут составить 2–2,5% ВВП, учитывая почти нулевой рост до пандемии и цены на нефть, годовые цифры экономического спада могут быть от 2 до 6%, а в нашем регионе он будет в полтора раза глубже, чем в стране. <...> Ущерб для экономики региона составит 5–6 млрд руб. за одну нерабочую неделю. Это оценка с учетом того, что структура муниципального продукта в разных и муниципалитетах разная, непрерывное производство и предприятия инфраструктуры продолжат работу, а розница в продуктах питания делает кассу едва ли не больше, чем обычно.

Заявленные правительством меры и суммы поддержки экономики являются абсолютно недостаточными. На сектора, прямо затронутые карантином больше всего (досуг, отели, рестораны, торговля, транспорт, услуги и т.д.), приходится более 25% [калининградского] ВРП, хотя торговля и транспорт закрыты не полностью. Правда, некоторые обрабатывающие производства тоже остановились. Если считать, что приостановила работу только непродовольственная розница, а транспорт работает наполовину, получается, что порядка 15% экономики как минимум в том или ином виде прекратили работу на ближайший месяц. В отличие от прошлых кризисов, когда в страдало производство, а услуги и торговля сглаживали падение, сейчас все наоборот. Сглаживать падение особенно некому.

При полном или существенном сокращении доходов продолжать нести в полном объеме расходы — это фантастика не только для малого, но и среднего и даже крупного несырьевого бизнеса. В лучшем случае предприниматели проедят свои финансовые подушки, если они есть, а в худшем — обанкротятся. Из-за «половинчатых мер» государства возникла правовая неопределенность в отношении трудовых обязанностей сотрудников. Но в любом случае под угрозой безработицы и сокращений более 100 тысяч населения в регионе. А под угрозой разорения не менее 30 тысяч предпринимателей.

Текст — Вадим Хлебников / Новый Калининград