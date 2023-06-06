Авиа вместо ж/д: как теперь отправляют посылки из Калининградской области сервисы доставки

Весной для жителей Калининградской области ввели новые требования к отправке посылок в «большую» Россию. Из-за изменений в законодательстве курьерские службы на время остановили прием отправлений, чтобы получить разъяснения таможни. На сегодня ряд компаний возобновил пересылку «товаров для личного пользования». Как теперь работают сервисы доставки и что изменилось для их клиентов — в материале «Нового Калининграда».



С 18 апреля вступили в силу изменения в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области. Теперь для отправки посылок калининградцам нужно указывать сведения об отправителе и подробно описывать вложения. Непосредственно посылки у жителей может принимать только «Почта России». Для сервисов доставки теперь действует понятие «товары для личного пользования». Если раньше эти компании перевозили такие грузы железнодорожным транспортом, используемым «Почтой России», то сейчас перешли на авиадоставку. Как происходит этот процесс, региональные власти совместно с областной таможней продемонстрировали журналистам во вторник, 6 июня.

Отправления от физлиц с необходимыми сопроводительными документами теперь привозят на таможенный пост в аэропорту «Храброво». Там посылки проверяют вручную, в том числе с привлечением служебных собак, а затем «прогоняют» через рентген. С помощью курьерских служб житель области может переслать за один раз без уплаты таможенной пошлины не более 31 килограмма. Общая стоимость груза не должна превышать 1000 евро. «Физическое лицо может уполномочить любую компанию на представление интересов перед перевозчиком», — уточнил начальник таможенного поста «Аэропорт Калининград» Максим Борисенко. По его словам, с 18 апреля в «Храброво» оформили свыше 20 грузов с товарами для личного пользования, в каждом из которых было от ста до трехсот отправлений физлиц.

Как уверяют областные власти, нововведения не ухудшили положение курьерских служб. «Просто они поменяли, условно говоря, вид транспорта, если рассматривать почтовые отправления и почтовую пересылку как отдельный вид транспортировки. Наверное, ухудшения не произошло. По крайней мере, об этом говорит то, что компаниям удалось наладить в прежнем объеме процесс перевозки. Повлияло это, конечно, в основном на тех, кто использовал вот этот вид доставки для того, чтобы отправлять грузы под видом грузов для личного пользования для каких-то других целей. Наверное, говорить о том, что оставлять эту ситуацию бесконтрольной следовало и далее, некорректно», — пояснил представитель областного Центра поддержки предпринимательства Павел Козлов.

О том, как в связи с новым законодательством изменилась себестоимость перевозки, сотрудники курьерских служб не говорят. Но заверяют, что для клиентов расценки остались прежними. «К перевозке принимаются товары, подходящие под категорию товаров для личного пользования, с весовыми, стоимостными и количественными ограничениями. Первоначальный контроль осуществляется сотрудником на пункте выдачи, второстепенный контроль идет уже на сортировочном центре — непосредственно по вложениям, по какой-то группе риска товаров. И окончательный контроль у нас происходит в зоне таможенного контроля», — рассказал директор по логистике компании СДЭК Константин Федотов.

Сроки пересылки, по словам сотрудников курьерских служб и чиновников, тоже не увеличились. «Оперативность перемещения товаров высока, поскольку формирование товарной партии происходит в прежнем порядке, перемещение ее сюда и совершение таможенных операций отлажено. Сейчас, я думаю, оно будет потихонечку ускоряться по мере получения необходимого опыта и компанией, которая осуществляет сервис, и сотрудниками, которые совершают таможенные операции», — говорит Павел Козлов.

Представители компаний СДЭК и Boxberry сообщили, что для клиентов сроки доставки сократились, поскольку сервисы перешли на авиаперевозку. Процесс оформления для калининградцев тоже существенно не усложнился, заверяют в курьерских службах.

«Изменился, скорее, формат документов. Приходится немного больше объяснять клиентам, помогать, подсказывать, но в принципе все условия те же абсолютно. Люди переживают, что им приходится что-то заполнять, делать это на пункте, что не всё так просто, как было раньше. Боятся, что что-то пойдет не так. Но для этого существуем мы — те, кто помогает, подсказывает, корректирует, если что-то неправильно заполнено. Также мы оформляем все описи, как и раньше, для таможни. Единственное, что это более углубленно, получается», — рассказала старший оператор пункта выдачи заказов Ozon на улице Панина в Калининграде Наталья.

Количество клиентов, по ее словам, сейчас несколько ниже, чем раньше, в связи с тем, что Boxberry приостанавливал прием отправлений для перехода на новые требования. В СДЭК заявляют об увеличении объема пересылаемых товаров для личного пользования примерно на 30%.

Как пояснял ранее губернатор Антон Алиханов, изменения, внесенные в закон об ОЭЗ, позволяют прояснить «взаимоотношения между таможенными органами и сервисами, которые занимаются доставкой». «К сожалению, раньше эти предприниматели были в какой-то степени не защищены от возможных проверок со стороны таможни и ограничений, которые существовали до принятия этих изменений в законодательство. Просто кому-то удавалось, скажем так, их удачно обходить. Сейчас эти вопросы урегулированы, и мы, наоборот, даем четкий алгоритм работы для такого рода предпринимателей», — сообщал Алиханов.

В Центре поддержки предпринимательства считают, что нововведения позволили по большей части решить проблему с отправкой товаров для личного пользования «в иных целях». «Я считаю, что „серая зона“ перекрыта по большей мере. Конечно, нельзя недооценивать наших людей. Всё, что выявляют контролирующие органы, они перекрывают. Наверное, говорить о стопроцентном каком-то результате с минимальной математической погрешностью нельзя. Мы должны понимать, что всё развивается и какие-то ухищрения могут применяться», — оценил ситуацию Павел Козлов.

Текст: Елена Калугина. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград