Пурим и Orneto Partners LP пытались оспорить, что Калининградский торговый порт — стратегический

Участники сделок по продаже 46,5% акций Калининградского морского торгового порта пытались оспорить в апелляционной инстанции, что это предприятие является стратегическим. Информация об этом содержится в мотивированной части решения Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 июля.



Дмитрий Пурим и компания Orneto Partners LP, зарегистрированная в шотландском Эдинбурге, просили отменить решение первой инстанции и отказать в удовлетворении иска. В жалобах покупателей акций указывалось, что суд нарушил нормы материального права и «необоснованно отнес порт» к категории стратегических предприятий.

Компания «Коксохимтранс», продавшая 43% акций Калининградского морского торгового порта, просила отменить решение первой инстанции и прекратить производство по делу. В своей жалобе фирма отметила, что суд не назначил экспертизу, чтобы установить доминирующее положение предприятия на рынке. Участники сделок по продаже 46,5% акций порта также привели в своих апелляционных жалобах ряд других аргументов.

Суд не согласился с доводами ответчиков по поводу отнесения порта к категории стратегических предприятий. В решении приводится информация Федеральной антимонопольной службы о том, что доля акционерного общества на рынке перевалки грузов в морском порту Калининград превышает 20%. Согласно закону о морских портах в Российской Федерации, в этом случае предприятие считается «занимающим доминирующее положение на рынке оказания услуг в морских портах».

Как сообщалось ранее, 13-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы участников сделок по продаже 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. В мае Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве посчитали, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор», установила контроль над организацией, имеющей «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». При этом сделки не согласовали с Правительством РФ. Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг.

Сделки с последствиями: что рассказали в суде о продаже акций Калининградского торгового порта

В июле Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы Андрею Колеснику. Инстанция постановила изъять у семьи парламентария контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С Колесника и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.