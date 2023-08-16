«Бог в помощь»: в гусевском технопарке показали устройство, субсидированное Минпромторгом

В среду, 16 августа, в технопарке, созданном компанией GS Group в Гусеве, торжественно продемонстрировали, на что использовали первую субсидию Минпромторга РФ. На территории кластера начали собирать «премиальные медиахабы» с патриотичным названием «Селигер». Устройства, которым власти прочат конкуренцию с китайскими, позволяют смотреть спутниковое телевидение, хранить контент и управлять умным домом. Вместе с чиновниками на производстве побывали корреспонденты «Нового Калининграда».



Технопарк в Гусеве, созданный в 2008 году, позиционируют как первый в России «частный инновационный кластер», а туристам презентуют как аналог Кремниевой долины в США. Он известен в числе прочего производством цифровых телевизионных приставок. Развитием территории «Технополиса GS» площадью 230 гектаров занимается холдинг GS Group, специализирующийся на разработке и производстве потребительской электроники. В 2020 году компания впервые получила субсидию Минпромторга, которую направила на разработку мультимедийного устройства. Как метко выразился президент GS Group Андрей Ткаченко, деньги достались холдингу «в тяжелые времена» ковида, оказавшиеся «белой полосой».

Общая стоимость проекта составляет 1,25 млрд рублей. Субсидия Минпромторга покрыла «значительную часть этих денег», сообщил во время презентации устройства замглавы федерального ведомства Василий Шпак, приехавший в технопарк вместе с губернатором Антоном Алихановым. В общей сложности компания планирует выпустить 500 тысяч медиахабов. За использование денег в GS Group обещают отчитаться не позднее осени следующего года.

Глава региона Антон Алиханов назвал проект «знаковым для региона», но выразил надежду, что нынешние устройства с жестким диском вскоре сменит модель со встроенным накопителем — диском SSD. В планах холдинга перейти к такой модели «в марте-апреле 2024 года».

«Вещь более чем конкурентная, — уверенно заявил заглавы Минпромторга Василий Шпак. — Она функциональная, она современная, и она эстетичная, красивая. Поэтому и с точки зрения функционала, и с точки зрения надежности, и с точки зрения дизайна это очень серьезный, инновационный, в хорошем смысле модный продукт. И я уверен, что его ждет прекрасное рыночное будущее». Сам производитель рассчитывает, что «Селигер» «некоторым образом сдвинет ситуацию в российской электронике, потому что какие-то инновации могут использоваться и в других отраслях».

О будущем российской промышленности в целом заявлений не прозвучало. Но, судя по отдельным замечаниям Андрея Ткаченко, выглядит оно вовсе не безоблачно. «С учетом нынешних реалий» обновленное оборудование компании приходится поставлять «по сложным схемам», а «с учетом курсовых реалий» реновация производства сейчас оценивается минимум в один миллиард рублей в год.

У технопарка есть и продукты, «которые более ассоциируются с электроникой» — например, мобильные телефоны и планшеты, продолжил мысль Ткаченко. Но для увеличения объемов производства требуется опять же оборудование. Поставить его должны «в ближайшие годы», оценил перспективы президент GS Group.

«Та помощь, которая оказана Минпромторгом, в любом случае нам очень полезна. Для того, чтобы такое предприятие существовало далее, нужно инвестировать ежегодно от миллиарда и больше — только для того, чтобы поддерживать текущий уровень производства и технологий», — добавил глава холдинга.

Власти пообещали инвестору новые меры поддержки, в частности — субсидирование затрат на строительство новых площадок и закупку технологического оборудования, призвав при этом к «максимальной локализации». «Дело большое, дело нужное, дело хорошее, поэтому Бог в помощь», — напутствовал компанию замминистра промышленности и торговли РФ.

Текст: Елена Калугина. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград