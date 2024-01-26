Увеличение до трех раз: предприятия оценили затраты на захоронение отходов по новым условиям

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Затраты на захоронение твердых отходов на полигонах для калининградских предприятий, скорее всего, сильно увеличатся. Такую оценку дают представители компаний, с которыми пообщался корреспондент «Нового Калининграда».



В конце прошлого года для калининградской промышленности грянул гром: власти решили приостановить прием от них отходов на мусорных полигонах. Глава минприроды Олег Ступин тогда заявлял, что действующие свалки на грани переполнения, при этом новые, которые могли бы принимать такие отходы, еще не открыты. Скандальная мера вызвала резкую реакцию бизнеса, однако вскоре министр предложил выход: «Поручено возобновить прием этих отходов в объеме не более 10000 тонн ежемесячно. Договоры будут месячные». Тогда же стало известно о новых условиях приема отходов на полигонах: стоимость размещения кубометра твердых промышленных отходов (ТПО) решили поднять со 168 рублей до 1000-1300 рублей при условии проб на соответствие нормативам содержания вредных веществ.

Генеральный директор Агрофабрики «Натурово» Александр Иванов в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» заявил, что проблема «реально» затрагивает все промышленные предприятия региона. По его мнению, это не может привести ни к чему иному, кроме подорожания выпускаемой продукции. «Почти все понимают, что это [захоронение ТПО] будет стоить дороже, но я много раз говорил, как только возрастает нагрузка на предприятие, то в предприятии нет никаких ресурсов, чем попытаться хоть какую-то часть этой нагрузки переложить на стоимость выпускаемой продукции», — сказал собеседник.

Впрочем, как считает заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев, пострадают от этого не все предприятия. Те, у которых доля ТПО не превышает примерно тонны в месяц, по мнению собеседника, могут не переживать: «Нужно учитывать, что твердые коммунальные отходы и промышленные отходы разные, — объяснил Алексей Елаев. — Это [новые условия] касается крупных производителей, в основном в сфере мясной промышленности, молочной промышленности и так далее».

Как сообщил «Новому Калининграду» пресс-секретарь Калининградского янтарного комбината Роман Гаранчук, по предварительной оценке затраты предприятия на захоронение отходов могут ориентировочно увеличиться до трех раз. Это связано с изменением платы за кубический метр за тонну размещаемых отходов по новым тарифам, которые установили измененные правила приема от декабря 2023 года. На данный момент сравнить затраты на захоронение отходов не представляется возможным, так как фактических вывозов пока не производилось, рассказал он.

На предприятии к ТПО относится, например, промасленная ветошь, отработанные покрышки, отходы моторных масел, фильтры очистки масел автотранспортных средств. По словам Романа Гаранчука, по итогам 2022 года 11,5% от общего объема отходов предприятия были направлены на утилизацию (переработку). По итогам 2023 года — 15%.

На вопрос, какой выход из этой ситуации видит предприятие, Роман Гаранчук ответил следующее: «Лишь в случае, если промышленные отходы предприятия, например, мусор от сноса и разборки зданий несортированный (строительные отходы), будут включены в лицензии утилизаторов Калининградской области, предприятие получит возможность вместо размещения на полигоне (захоронения) отправлять отходы на утилизацию, что позволит увеличить процент промышленных отходов, отправляемых на вторичную переработку, в разы».