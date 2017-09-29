«Кривые» льготы и зачистка рынка: интервью с гуру интернет-рекламы Дмитрием Шаховым

Дмитрий Шахов — калининградский предприниматель, основатель агентства интернет-рекламы REMARKA, эксперт по SEO (технологии, направленные на улучшение видимости и ранжирования веб-сайта в поисковых системах — прим. «Нового Калининграда»). С 2013 года проводит в Калининградской области конференцию по интернет-маркетингу «BalticDigitalDays», на которую приезжают участники из других стран и городов России. Обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова поговорила с ним о том, чем отличаются диджитал и IT (информационные технологии), как себя чувствуют представители обеих сфер в нынешних условиях и почему Калининградская область так и не стала для них раем.

— Дмитрий, в последний раз мы встречались в 2017 году. Прошло, страшно подумать, шесть с половиной лет! Многое за это время изменилось?

— Да, конечно. Внешне, наверное, изменения не очень видны, но структура бизнеса поменялась, какие-то его составные части. Ведь достаточно много было глобальных изменений.

Пандемия сильно задела, сказалась на экономике всего государства. Какие-то отрасли вообще «встали» и, соответственно, у нас «встали» те клиенты, которые как-то зависели от тех отраслей, которые перестали работать в карантин. В начале мы сильно просели, потом долго восстанавливались. Такой был довольно критический год. Начало СВО тоже сильно сказались на диджитал-отрасли, много людей уехали. Рынок в итоге «зачистился», обновился.

— Когда мы шли на интервью, наш фотограф Юлия Власова спросила, с кем будем общаться. Я ей сказала, что ты стоял у истоков SEO в России...

— Не совсем у истоков. Я пришел во второй волне, скажем так. SEO в России появилось с появлением «Яндекса». Это примерно где-то 2003−2004−2005 годы. Это «деды» с физико-математическим образованием, хотя я тоже физик по диплому. А я пришел уже в конце 2007 года. И к 2012 году стал заметным игроком на этом рынке.

— Это когда ты начал проводить в Калининградской области конференцию «Baltic Digital Days»?

— «Baltic Digital Days» началась с 2013 года, и тогда прям, да, старт ракетой пошел.





— Несколько слов про сферу диджитал, чтобы стало понятнее, что это такое. Когда мы в прошлый раз встречались, я называла эту сферу IT (информационный технологии), но мне указали, что это ошибка. И сфера интернет-маркетинга, продвижения и SEO-оптимизации сайтов — это не IT, а у неё есть устойчивое название диджитал. Верно?

— Здесь, да, много нюансов. Раньше, пытаясь объяснить, чем я занимаюсь, меня называли либо компьютерщиком, либо программистом, потом стали называть айтишником. Теперь называют рекламщиком.

В целом на сегодня диджитал принято называть тех, кто занимается интернет-рекламой. Разработка в диджитал — это в основном побочный продукт создания ресурсов, которые потом используются для той же рекламы — сайтов, посадочных страниц, пабликов в социальных сетях и т.д.

Появилось огромное количество профессий, связанных с рекламой в интернете. Это в первую очередь связано с достаточно серьезным усложнением тех методик, которые используются для продвижения бизнеса в интернет. Если раньше было достаточно посидеть с тонкой брошюрой и потом уже начать настраивать рекламную кампанию, сейчас нужно учиться, иногда даже не месяц, а годы, совершить огромное количество ошибок, чтобы выйти на какие-то более-менее серьезные результаты.

Теперь одним человеком не обойтись, нужно поднимать проекты целой командой. Это сейчас приходится доносить клиентам. Многим тяжело понять, что вот раньше что-то для них делал сын маминой подруги, а теперь нужны интернет-маркетолог, специалист по контекстной рекламе, контенту, специалист по поисковому продвижению. Все это сшивается в одну большую команду, которая может работать месяцами над проектом.

— В целом к сфере IT вы относитесь? Или нет?

— Если говорить про ОКВЭД, то мы относимся к сфере рекламы. И ни под какие льготы, гранты, отсрочки от призыва, которые есть для сферы IT, мы не подходим.

На самом деле, как-то все криво-косо получилось на стороне тех, кто проводил эти законы про льготы (для сферы IT-бизнеса — прим. «Нового Калининграда»). Они были приняты в основном в отношении людей, которые занимаются разработкой сервисов, каких-то программных продуктов. И вот они получают приоритет в этом отношении.



— А получилось ли Калининградскую область превратиться в рай для айтишников? Ведь была такая идея одно время у наших властей, даже региональные льготы специальные предусматривали.

— Идея была, я очень долго присматривался к ее инициаторам, слушал дискуссии и попытки заявить о создании интернет-деревни со стороны и правительства области, и губернатора, и Сергей Рыжиков, основатель «Битрикс» (компания «1С-Битрикс» занимается разработкой программного обеспечения, до 2020 года входила в топ-20 «Форбс» самых дорогих компаний Рунета — прим. «Нового Калининграда») и, пожалуй, самая заметная фигура в IT региона, участвовал в этой дискуссии. Я внимательно за всем этим следил и в какой-то момент понял, что идея выхолощена и больше носит демагогический характер для получения льгот для довольно узкого спектра компаний, которые даже не здесь располагаются.

Потому что такого размера компаний в Калининграде по пальцам одной руки пересчитать, проекты эти в основном направлены на привлечение крупных игроков из «большой» России сюда, а не для местных товарищей. А поскольку здесь генерации кадров не происходит, то и крупным игрокам заходить большого смысла нет.

Всё споткнулось о проблему кадров. Тут местным не хватает людей, а если сюда придет игрок уровня Mail.ru Group или «Яндекса», попробует здесь офис сделать, хотя бы нанять порядка 100−200 специалистов в штат... Скорее всего, ему придется всех их перевозить откуда-то, из Белоруссии, центральной России.

— Хотя у нас вузы ведь готовят активно специалистов для этой сферы, большое число бюджетных мест для них есть.

— Нет, в таком объеме специалистов именно в области программирования, рекламных технологий здесь никто не готовит. Вопрос об этом тоже регулярно возникает, но пока никак и никем не решается.

— Тем не менее, у того же «Битрикса» здесь есть присутствие.

— Здесь у них основной офис, да. Но они старый, с понятной репутацией локальный кадровый бренд, который, тем не менее, тоже регулярно испытывает проблемы с наймом сотрудников и, в том числе, решает этот вопрос с помощью переселения.

Хотя в Калининграде немало людей, которые так или иначе заинтересованы в кадрах для IT-отрасли. Здесь много чего. Офисы геймдев-компаний (компании по разработке компьютерных игр — прим. «Нового Калининграда»), нескольких интеграторов, о которых мало кто в регионе знает, но они есть. Они работают на Москву или на рынок зарубежных стран. И «пылесосят» всех местных программистов, поэтому нормальных программистов не найти.

— Но почему здесь, почему в Калининграде, а не в Москве, например?

— Раньше им логистика помогала, потому что очень близко к Европе, и в целом здесь как Монако, только для IT. Удобно было, море, воздух опять же. Калининград — очень хороший регион для жизни, для семьи — всегда на этом стоял и буду стоять дальше. А в плане ведения бизнеса за рубежом уже, конечно, не так. И гейм-компаний было много, а теперь они практически все мигрировали, осталось буквально штук пять из всех.

— Понятно. То есть, получается, что какие-то льготы, нечто подобное не привлекало? Только логистика, возможность свободно выехать за границу и отправиться дальше?

— Потому что нет рынка геймдева в России. Его в принципе нет — такого количества клиентов, чтобы разработка окупалась при работе только с внутренним рынком. Поэтому на игровом рынке России зарабатывают только такие компании, как Mail.ru Group за счет грантов или каких-то инвестиций.

— Почему вы продолжаете здесь сидеть, хотя рынок маленький?

— Компания наша здесь появилась, и мы здесь начинали развиваться. А потом в какой-то момент поняли, что мы можем работать где угодно, сидя здесь. Нанимать сотрудников по всей России, оставляя основной офис в Калининграде. Мы работали и на зарубежье. Сейчас, правда, это стало сильно сложнее, но все равно возможно. Реклама, к счастью для нас, была и остается двигателем торговли и нужна всем независимо от географии.





— Возвращаясь к началу разговора... Не раз слышала мнение, что пандемия подхлестнула развитие сферы диджитал, потому что многие ушли в онлайн, и сейчас продвижение в интернете — одна из самых развивающихся сфер маркетинга.

— По правде говоря, это миф. В онлайн никто не ушел. Точнее, была попытка сделать уход в онлайн, но люди как хотели встречаться и смотреть друг другу в глаза, так и продолжают хотеть. Это видно, например, по сектору доставки.

Если с началом пандемии интернет-магазины захлебывались от заказов, сейчас они вернулись к цифрам, которые у них были до пандемии, где-то даже ниже. Поэтому какой-то революции не случилось в этом секторе. И другие тренды вроде шеринга и так далее тоже не подтвердили своей жизнеспособности. Поэтому люди остаются людьми, несмотря ни на что, несмотря ни на какие пандемии и потрясения в обществе.

Посмотрите в свой телефон, что там? Банковские приложения, пара социальных сетей, пара игрушек и почта. О каком повсеместном онлайне с таким погружением может идти речь?

— Тем не менее, мы сейчас видим много предложений по продвижению, по тому, чтобы сделать SEO-оптимизацию сайта. Это связано с тем, что у вас очень много игроков на рынке появилось?

— Пандемия и начало СВО сильно сказались на диджитал-отрасли, много специалистов и собственников покинули страну. После своего отъезда они еще какое-то время продолжали работать с российскими клиентами, потом с каждым разом делать это стало всё тяжелее и ленивее, и рынок, можно сказать, «зачистился».

Это не могло не спровоцировать появление новых игроков, расширение активности старых. Кто-то укрупнился, где-то появились новые компании и персоналии. Природа не терпит пустоты.

— А что делают за рубежом те, кто уехал?

— Они не только праздно проводят свое время, проедая остатки заработанного в России, как кому-то может показаться. Они пытаются интегрироваться в местные рынки, но немного в другом направлении. Здесь они работали в основном с корпоративными клиентами. На западе осваивают работу с так называемыми партнерскими программами или продвигают таких же экспатов, как и они сами.

— Не могу не спросить в этом контексте: почему ты остался?

— Да у меня и вопрос не стоял. Я не собирался уезжать. Не знаю... Здесь все мое. Моя страна. Мои люди.

— На фоне пандемии мы наблюдали резкой рост всевозможных онлайн-курсов — вот мы вас научим SEO, и вы начнете зарабатывать 100 тысяч уже через месяц. За счет этого обновился рынок?

— Нет, путь к вершинам занимает много лет. Чтобы стать специалистом хорошего уровня, нужно проработать в отрасли 5−7 лет, как минимум. Получить опыт, имя, знания, наработать достаточное количество успешных кейсов, чтобы можно было вставить их в свое портфолио и двигаться дальше. Люди, которые приходят после курсов — им еще нужно сильно и много раз обжечься, чтобы потом избегать ошибок.

— И вот, как ты относишься к «инфоцыганам» — блогерам, именующих себя коучами или инфобизнесменами, которые проводят всевозможные курсы за деньги и обещают раскрыть секреты богатства и успеха?

— Я сам провожу курсы и проводил, и большое количество специалистов, которые я обучил на своих курсах, работают до сих пор, и свои агентства возглавляют, и работают в различных компаниях по всей России. Поэтому надо смотреть, чему учат, как учат, и главное, хотят ли люди, в принципе, сами учиться. Неважно, какие курсы, важно, что человек оттуда выносит. Если он выносит как минимум желание дальше в этом разбираться, это одно, а если он выносит только желание зарабатывать, ну, не зарабатывать, а получать, скажем так, деньги из воздуха, то, наверное, это не очень хороший курс.

— «Baltic Digital Days» вы продолжаете здесь проводить, несмотря на то, что мы фактически сейчас на острове?

— «Baltic Digital Days» на самом деле не столько конференция или какой-то ивент. Это экосреда для общения людей отрасли между собой. Не так уж много таких мероприятий, таких сообществ в принципе на рынке есть.

— Сейчас доехать сюда гораздо сложнее из отдаленных регионов?

— В последние годы, особенно с началом текущей ситуации, количество рейсов, мест проживания существенным образом увеличилось. Раньше мы предупреждали участников за несколько месяцев о том, что им нужно купить билеты на самолет, чтобы не попасть на билеты за 20−30 тысяч в одну сторону. Сейчас при 47 рейсах в день, никакой проблемы купить недорогой билет нет даже за пару недель до проведения.

— Число участников не снизилось?

— Самое маленькое число участников было в 2020 году. По объяснимым причинам, очень многие боялись ехать. Тогда было 120 человек, а потом неуклонно каждый год повышалось, и в прошлом году мы собрали порядка 250 человек. Это примерно 70% от того, что было до 2020 года.

— Ситуация со СВО повлияла?

— Она повлияла в 2022 году, а в 2023 году рынок уже зачистился и обновился. И кто остался, тот остался. Это было легко понять по тому же 2022 году, когда количество женщин-участниц конференции почти сравнялось с количеством мужчин-участников.

В нашей отрасли принято считать, не то, чтобы здоровым, а нормальным соотношением примерно 70/30 мужчин и женщин среди специалистов и управленцев. Как-то так сложилось исторически, что женщины в основном занимают какие-то рутинные должности, а все, что связано с аналитикой и управлением, это мужчины.





— Я слушаю в последнее время серьезных финансистов, экономистов, и многие из них к маркетингу относятся, как к какой-то несерьезной истории, которую невозможно просчитать. Выстрелит-не выстрелит. Как в том анекдоте про блондинку, которая на вопрос, сколько у неё шансов встретить на улице динозавра, отвечает: 50 на 50 — или встречу, или нет.

— На самом деле финансисты забывают о том, что именно маркетинг приносит продажи, которые они потом считают. С другой стороны, я их понимаю, так как знаю, почему работает реклама в крупных компаниях. Она работает не потому, что там хорошая рекламная компания, а потому что они просто закрывают все инфопространство своей рекламой — берут бюджетом. Нет шансов, чтобы хоть что-то не сработало.

— Здесь я соглашусь, потому что иногда мне кажется, что успех у кого-то может быть только за счёт продвижения. Ты хочешь булочку с корицей, вбиваешь в поисковую строку — и раз, видишь магазин булочек с красивыми картинками.

— Закон тут очень простой. Быть везде. Я очень люблю один кейс приводить. На одной конференции был, в Воронеже. Там вышла девушка, и ее доклад назывался «Как мы потратили 100 миллионов на рекламу Adidas». Это было много лет назад. И на ее докладе народ просто вставал и уходил. Потому что ни у кого нет 100 миллионов, чтобы выложить столько же за год. Попробуйте сделать то же самое, получить тот же самый эффект, или хотя бы сопоставимый, за условные сто тысяч за год. Или вообще бесплатно. Это совершенно другой уровень знаний, понимания, работы с креативами и так далее.

— Каким нишам вообще нужно продвижение в интернете, а какие без интернет-маркетинга не смогут выжить?

— Продвижение нужно всем, только вопрос, какое продвижение. Можно повесить табличку на окно и всё. Например, нужно ли продвижение магазину продуктов у дома? Ему, наверное, нужно хорошее расположение, понятный ассортимент, прозрачные витрины, чистота и все такое. Вот это его маркетинг и есть.

А то, будут ли листовки раздаваться на улице, или он будет подсвечиваться как-то на картах, вряд ли существенным образом скажется на его продажах. То же самое касается, например, сферы общепита.

Если мы говорим, например, об отелях, апартаментах (и это, наверное, актуально для нашего региона), то там достаточно грамотного размещения на популярных агрегаторах, чтобы заполнить отель в течение сезона и даже за его пределами, что является часто головной болью для наших мест размещения.

Если же мы говорим о рекламных бюджетах, о вложениях в какие-то рекламные кампании, то здесь надо в первую очередь говорить о тех, кто находится в нише горячего спроса. Ведь кто-то привык искать всё в смартфоне, у кого телефон продолжение руки. Он вбивает, смотрит, и там, где есть нужный ему товар или услуга, там и заказывает. А у кого он заказывает? У того, кто оказывается на первом месте. На первом месте он почему оказывается? Это уже работа нашей компании.

Есть ниши, где больше нужен имиджевый спрос, например, те же компании-застройщики. Регулярно приходят запросы от строительных компаний, но очень тяжело им донести мысль, что нужно просто рассказывать о том, что они строят, зачем они строят, для кого они строят, работать с потребностями целевой аудитории.

И делать это в расчете на то, что потребители через 3, 6, 9 месяцев, может быть, даже год, примут решение именно в пользу этой компании, потому что несколько раз сталкивались с материалами от нее. Мы понимаем, что какого-то существенного результата, который они могут пощупать в виде конкретных заказов, продаж, мы им не дадим.

А объяснять им такие эфемерные сущности, как повышение вашей известности, без достаточной квалификации менеджмента внутри самой компании — это задача затруднительная. Там, где есть достаточно обученные сотрудники, готовые воспринимать такие материи, там это удается доносить и работать. У нас есть такие кейсы в работе.

— И напоследок тема, которой я занималась последние годы, это продвижение территорий. Вот на твой взгляд, есть ли смысл сейчас какому-то муниципалитету заниматься своим собственным продвижением?

— Я много общаюсь с разными людьми и с каждым годом убеждаюсь, что ситуация кардинальным образом не меняется. У нас низкая квалификация менеджерского состава. То есть люди просто выполняют функцию перераспределения денег из одних источников в другие. Они действуют по шаблонам, которые иногда заложены были 10−15 лет назад. Принято было в газеты вкладывать. Газета перешла в онлайн, они стали в онлайн вкладывать. На каждое такое телодвижение требуется миллион согласований. И добиться от них быстроты принятия решений, когда ситуация может меняться чуть ли не ежедневно, довольно тяжело.

Приходится ждать человека, который где-то запитается этими знаниями или просто придет извне. Кстати, очень многие компании сильно сдвинулись благодаря переселенцам. То есть люди, которые приехали из других регионов, нашли работу здесь и спросили у руководства, почему мы так не делаем. И после этого все завертелось.

Потому что изнутри компании, конечно, доверия больше, чем к сторонним подрядчикам. Мы пытаемся это доносить, иногда очень долго ждем, несколько лет, когда компания придет сама и скажет, да, вы были правы, давайте работать. Это довольно распространенная ситуация, по правде говоря.

Поэтому в любой компании нужно как минимум задуматься о повышении образования. Это касается и государственных образований, и частных компаний, и вообще кого угодно, хоть человека, который работает сам на себя.

Беседовала Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград