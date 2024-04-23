В Нидерландах не торопятся: запуск калийного рудника в Нивенском перенесли на 2030-е годы

Запуск калийного рудника в поселке Нивенское Багратионовского округа, планы на которой некогда взбудоражили местных жителей, откладывается до 2030-х годов. Компания «К-Поташ Сервис», реализующая проект, по-прежнему принадлежит инвестору из Нидерландов. Но в отличие от «протестного» периода, в который до общественности подробно доводились планы и параметры проекта, сейчас фирма о своей работе говорить не стремится. Власти же сообщают, что производственные технологии и документация потребовали корректировок. «Новый Калининград» рассказывает, что известно об освоении месторождения в Нивенском сейчас.

Две шахты и обогатительная фабрика

О намерении построить в Багратионовском округе рудник и горно-обогатительный комбинат по добыче калийно-магниевых солей представитель инвестора — компании Vyrex B.V. — впервые сообщил в 2014 году. Изначально шахты планировали проложить прямо на территории бывшей базы «Лукойла» в Нивенском, а запуск предприятия был намечен на 2021 год.

«Весь проект разработки Нивенского месторождения калийно-магниевых солей разбит на этапы. Один из них — строительство рудника. Этот этап включает в себя возведение клетевого и скипового стволов, поверхностного и подземного комплексов. Проектирование рудника закончится в 2017 году, — сообщал в интервью журналу „Королевские ворота“ директор компании „Стриктум“, которая на тот момент представляла инвестора из Нидерландов в России, Павел Яковлев. — Параллельно ведется работа и над проектом обогатительной фабрики. По предварительному плану, в 2021 году и рудник, и обогатительная фабрика должны начать работу».

Однако из-за протеста жителей, которые опасались ухудшения условий жизни, сроки строительства сдвинулись. «Нужно посмотреть, что там происходит», — отреагировал в 2017 году на жалобы президент Владимир Путин (менее чем через год должны были состояться президентские выборы). Впоследствии производственную базу решили удалить от жилых домов минимум на 930 метров. Оценкой воздействия нивенского рудника на окружающую среду занималась крупная североевропейская консалтингово-инжиниринговая компания Ramboll Group A/S. Эксперты оценили возможное воздействие производства на поверхностные воды и атмосферу как низкое. Рудник рассчитывали ввести в эксплуатацию в 2025 году, а горно-обогатительный комбинат — в 2026-м.





Схема, опубликованная компанией Ramboll Group A/S в 2021 году

В реестре проектов на инвестиционном портале Калининградской области говорится, что вблизи поселка Нивенское запланировано строительство энергетического комплекса, вспомогательных цехов, инфраструктуры и обогатительной фабрики. «Горно-обогатительный комбинат будет представлять собой комплекс предприятий, целью деятельности которых будет являться получение минеральных удобрений», — указано в документе.

Пять лет назад строительство непосредственно рудника оценивалось в 4,2 миллиарда рублей, общий объем инвестиций — в 59 миллиардов. Положительное заключение экспертизы на первый этап проекта было получено в 2020-м. В том же году областные власти перевели под проект в общей сложности 19,8 гектара сельхозземель. Согласно опубликованным в тот период документам, главными сооружениями предприятия должны стать две вертикальные шахты (скиповый и клетевой стволы) глубиной 1,1 км с надшахтовыми сооружениями и обогатительная фабрика. Среди инфраструктурных объектов перечислялись газопровод, вспомогательные сооружения (котельные, пожарные части и водоемы, электроподстанции, административные здания, общежития, очистные сооружения, склады и другое), железная дорога протяженностью 13 км и автодорожная сеть.

«Ведется работа по замене оборудования»

Юридическим последователем компании «Стриктум» стало ООО «К-Поташ Сервис». Его учредителями по-прежнему являются нидерландская Vyrex B.V. (владеет 99.999994% активов фирмы, доля в учредительном капитале — 1,66 млрд рублей) и кипрская Openlane LTD (ей принадлежат 0.000006 % доли — 100 рублей в капитале фирмы). Гендиректором «К-Поташ Сервиса» с октября 2022 года выступает гражданин РФ Алексей Синицын.

На информационный запрос «Нового Калининграда» о реализации проекта, его нынешних параметрах, объеме инвестиций и сроках запуска в компании не ответили. На сайте фирмы актуальных публикаций о строительстве рудника нет. В разделе «Пресса» значится информация от ноября 2021 года о том, что к работе над проектом присоединился консультант по вопросам маркетинга и сбыта удобрений премиум-класса Маттиас Шульце.

В пресс-службе областного правительства в ответ на запрос «Нового Калининграда» сообщили со ссылкой на инвестора, что сейчас проводятся проектно-изыскательские работы и получено положительное заключение Главгосэкспертизы по объекту «Нивенский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийно-магниевых солей. Скиповой и клетевой стволы». «На текущем этапе реализации проекта ведется работа по замене оборудования на российское, в этой связи корректируются технологии и проектная документация», — добавили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли.













Скриншот с сайта администрации ОЭЗ в Калининградской области

В последние годы инвестор неоднократно судился с Росприроднадзором. «К-Поташ Сервис» оспаривал в том числе штрафы по делам об административных правонарушениях. В одном из судебных документов — от октября 2022 года — содержится информация о том, что компания ссылалась на «тяжелое финансовое положение». В другом решении говорится, что по условиям лицензии фирма должна была до 1 мая 2023 года подготовить технический проект разработки месторождений, ввести их эксплуатацию необходимо не позднее 1 ноября 2032 года. Как следует из информации, предоставленной областным правительством, инвестор ориентируется на эту дату. «Срок реализации проекта — 2012-2032 годы», — говорится в ответе на запрос.

Изменились ли объем инвестиций и параметры проекта, региональные власти не ответили. На сайте администрации Особой экономической зоны, резидентом которой числится компания «К-Поташ Сервис», информация о размере вложений на сегодняшний день отсутствует.

Текст: Елена Калугина, фото: Виталий Невар / Новый Калининград