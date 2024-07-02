Помидорно-огуречные гонки: как изменились цены на продукты за месяц (фото)

В июне самое значительное изменение цен в продуктовых магазинах Калининграда в рамках нашей подборки вновь коснулось огурцов. В одном из ритейлеров они с запасом «отыграли» падение прошлого месяца. Заметно изменился в связи с сезонностью и картофельный «расклад». Больше всего упали в цене помидоры, правда, это коснулось только одной из сетей. Подробности — в традиционном мониторинге «Нового Калининграда».

Огурцы, подешевевшие месяцем ранее в «Виктории» сразу на 50 руб., с лихвой отыграли падение, прибавив 90 руб. Впрочем, самый дешёвый сорт на этот раз, возможно, просто не завезли. Помидоры в указанной сети также оказались самыми дорогими — от 199,90 руб. за килограмм. В «Спаре» и «Пятёрочке» один из главных летних овощей подешевел на 30 и 10 руб. соответственно. Кроме того, в «Виктории», в отличие от конкурентов, подорожала морковь — на 20 руб. за килограмм. Лимоны там же прибавили 40 руб.

Свои коррективы в цены на овощи традиционно вносит сезонность. Месяцем ранее на прилавках ещё лежал картофель старого урожая. Килограмм стоил около 50 руб. Теперь приобрести можно только молодой картофель — в среднем в два раза дороже. Свежая капуста, напротив, сейчас обходится дешевле на 20-30 руб.

Некоторые изменения наметились и в отделах молочной продукции. В одной-двух сетях подорожали кефир, сметана, творог и сливочное масло. Подешевело в рамках акции только молоко в «Пятёрочке».

Во всех трёх сетях подорожал сахар — на 1-4 руб. Мука в «Пятёрочке» прибавила 18 руб. А вот яиц в магазине этой сети не оказалось вовсе. Остался только ценник - 129, 99 руб. В «Виктории» и «Спаре» первую категорию сейчас можно приобрести почти за 110 руб.

У двух из трёх ритейлеров немного подешевели яблоки и бананы. Внимание на себя перетянули сезонные ягоды и фрукты. Также немного потерял в цене лук. Килограмм во всех сетях сейчас стоит менее 60 руб.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 29,49 (-12 руб.) Молоко, 2,5%, 800 мл

47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 43,90 ( по акции, (цена не изм.) 39,99 «Залесский фермер» (по акции, -5,5 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл

59,99 «Залесский фермер» (+2 руб.) 49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.) 47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 20%, 315 г 79,99 «Залесский фермер» (+1 руб.) 79,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 77,49 (+2,5 руб.) Творог, 5%, 200 г 94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 94,90 (цена не изм.)

91,99 «Залесский фермер» (+1 руб.) Филе куриное, 1 кг 419,99 (по акции, −20 руб.) 439 (цена не изм.)

419,99 (цена не изм.) Фарш «Домашний», 400 г 189.99 «Мираторг» (по акции, -10 руб.) 149,90 «Горки», «Фермерский» (по акции) 179,99 «Мираторг» (по акции) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 289,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 279,90 «Любимый дом» (цена не изм.) 189,99 «Гастроном № 1» (+30 руб.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 49.99 «Зернофф» (цена не изм.)

49,90 «Зернофф» (цена не изм.)

84,99 «Предпортовая» (+18 руб.) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 109,99 (по акции, −25 руб.) 109,90 (цена не изм.) - Рис 99,99 (цена не изм.)

99,90 (по акции, цена не изм.) 119,99 (-15 руб.) Гречка 54,99 (по акции, цена не изм.)

55,90 (цена не изм.) 67,49 (+5,5 руб.) Макароны «Макфа», 450 г 79,99 (цена не изм.) 64,90 (по акции, +5 руб.) 57,99 (-19 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 162,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) 162,90 АО «Молоко» (Крестьянское),по акции (+3 руб.) 154,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+2 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 139,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) 159,90 «Олейна» (-3 руб.) 152,99 «Олейна» (цена не изм.)

Сахар, 1 кг 83,99 (+1 руб.) 83,90 (+1 руб.) 83,99 (+4 руб.) Овощи и фрукты Картофель молодой, 1 кг 89,99 (+40 руб.) 99,90 (+50 руб.,по акции) 99,99 (+48 руб.,по акции) Лук репчатый, 1 кг 59,99 (по акции, −20 руб.) 59,90 (по акции, цена не изм.) 59,99 (- 6 руб.)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 59,99 (по акции, −20 руб.) 65,80 (-30 руб.) 59,99 Морковь, 1 кг 89.99 (цена не изм.) 119,90 (+20 руб.) 92,99 (цена не изм.) Огурцы, 1 кг 159,99 (+10 руб.) 219,90 (+90 руб.) 129,99 (-20 руб.) Помидоры, 1 кг 169,99 (-30 руб.) 199,90 (цена не изм.) 149,99 ( - 10 руб.) Лимоны, 1 кг 149,99 (по акции, цена не изм.) 169,90 (+40 руб.) 139,99 (по акции, −10 руб.) Апельсины, 1 кг 99,99 (по акции, −10 руб.) 99,90 (по акции, −20 руб.) 99,99 (- 10 руб.) Яблоки, 1 кг 119,99 «Голден» (по акции, −20 руб.) 109,90 «Айдаред», 99,99 «Голден», (-6 руб.) Бананы, 1 кг 149,99 (цена не изм.) 142,90 (-7 руб.) 142,99 (- 7 руб.) Общая стоимость корзины 3144,74 3241,90 2847,75 (без учёта стоимости яиц, которых в магазине не было)

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 июля 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Невского, 24-30, и ул. Литовский вал, 2.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Профессора Баранова, 30а.