Помидорно-огуречные гонки: как изменились цены на продукты за месяц (фото)

В июне самое значительное изменение цен в продуктовых магазинах Калининграда в рамках нашей подборки вновь коснулось огурцов. В одном из ритейлеров они с запасом «отыграли» падение прошлого месяца. Заметно изменился в связи с сезонностью и картофельный «расклад». Больше всего упали в цене помидоры, правда, это коснулось только одной из сетей. Подробности — в традиционном мониторинге «Нового Калининграда».
Огурцы, подешевевшие месяцем ранее в «Виктории» сразу на 50 руб., с лихвой отыграли падение, прибавив 90 руб. Впрочем, самый дешёвый сорт на этот раз, возможно, просто не завезли. Помидоры в указанной сети также оказались самыми дорогими — от 199,90 руб. за килограмм. В «Спаре» и «Пятёрочке» один из главных летних овощей подешевел на 30 и 10 руб. соответственно. Кроме того, в «Виктории», в отличие от конкурентов, подорожала морковь — на 20 руб. за килограмм. Лимоны там же прибавили 40 руб.
Свои коррективы в цены на овощи традиционно вносит сезонность. Месяцем ранее на прилавках ещё лежал картофель старого урожая. Килограмм стоил около 50 руб. Теперь приобрести можно только молодой картофель — в среднем в два раза дороже. Свежая капуста, напротив, сейчас обходится дешевле на 20-30 руб.
Некоторые изменения наметились и в отделах молочной продукции. В одной-двух сетях подорожали кефир, сметана, творог и сливочное масло. Подешевело в рамках акции только молоко в «Пятёрочке».
Во всех трёх сетях подорожал сахар — на 1-4 руб. Мука в «Пятёрочке» прибавила 18 руб. А вот яиц в магазине этой сети не оказалось вовсе. Остался только ценник - 129, 99 руб. В «Виктории» и «Спаре» первую категорию сейчас можно приобрести почти за 110 руб.
У двух из трёх ритейлеров немного подешевели яблоки и бананы. Внимание на себя перетянули сезонные ягоды и фрукты. Также немного потерял в цене лук. Килограмм во всех сетях сейчас стоит менее 60 руб.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
29,49 (-12 руб.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
43,90 ( по акции, (цена не изм.)
|
39,99 «Залесский фермер» (по акции, -5,5 руб.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
59,99 «Залесский фермер» (+2 руб.)
|
49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
79,99 «Залесский фермер» (+1 руб.)
|
79,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
77,49 (+2,5 руб.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
94,90 (цена не изм.)
|
91,99 «Залесский фермер» (+1 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
419,99 (по акции, −20 руб.)
|
439 (цена не изм.)
|
419,99 (цена не изм.)
|
Фарш «Домашний», 400 г
|
189.99 «Мираторг» (по акции, -10 руб.)
|
149,90 «Горки», «Фермерский» (по акции)
|
179,99 «Мираторг» (по акции)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
289,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)
|
189,99 «Гастроном № 1» (+30 руб.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
49.99 «Зернофф» (цена не изм.)
|
49,90 «Зернофф» (цена не изм.)
|
84,99 «Предпортовая» (+18 руб.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
109,99 (по акции, −25 руб.)
|
109,90 (цена не изм.)
|
-
|
Рис
|
99,99 (цена не изм.)
|
99,90 (по акции, цена не изм.)
|
119,99 (-15 руб.)
|
Гречка
|
54,99 (по акции, цена не изм.)
|
55,90 (цена не изм.)
|
67,49 (+5,5 руб.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
79,99 (цена не изм.)
|
64,90 (по акции, +5 руб.)
|
57,99 (-19 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
162,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
162,90 АО «Молоко» (Крестьянское),по акции (+3 руб.)
|
154,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+2 руб.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
139,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)
|
159,90 «Олейна» (-3 руб.)
|
152,99 «Олейна» (цена не изм.)
|
Сахар, 1 кг
|
83,99 (+1 руб.)
|
83,90 (+1 руб.)
|
83,99 (+4 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель молодой, 1 кг
|
89,99 (+40 руб.)
|
99,90 (+50 руб.,по акции)
|
99,99 (+48 руб.,по акции)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99 (по акции, −20 руб.)
|
59,90 (по акции, цена не изм.)
|
59,99 (- 6 руб.)
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
59,99 (по акции, −20 руб.)
|
65,80 (-30 руб.)
|
59,99
|
Морковь, 1 кг
|
89.99 (цена не изм.)
|
119,90 (+20 руб.)
|
92,99 (цена не изм.)
|
Огурцы, 1 кг
|
159,99 (+10 руб.)
|
219,90 (+90 руб.)
|
129,99 (-20 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
169,99 (-30 руб.)
|
199,90 (цена не изм.)
|
149,99 ( - 10 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
149,99 (по акции, цена не изм.)
|
169,90 (+40 руб.)
|
139,99 (по акции, −10 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
99,99 (по акции, −10 руб.)
|
99,90 (по акции, −20 руб.)
|
99,99 (- 10 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
119,99 «Голден» (по акции, −20 руб.)
|
109,90 «Айдаред»,
|
99,99 «Голден», (-6 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
149,99 (цена не изм.)
|
142,90 (-7 руб.)
|
142,99 (- 7 руб.)
|
Общая стоимость корзины
|
3144,74
|
3241,90
|
2847,75 (без учёта стоимости яиц, которых в магазине не было)
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 июля 2024 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Невского, 24-30, и ул. Литовский вал, 2.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Профессора Баранова, 30а.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter