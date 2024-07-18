«У нас зеро»: калининградские фермеры — об урожае вишни и черешни

В середине июля о проблемах с урожаем сообщали калининградские фермеры, которые занимаются выращиванием летней малины, а к концу месяца тревожные новости появились от культивирующих вишню и черешню. «Новый Калининград» связался с крупнейшими хозяйствами региона, для которых косточковые культуры — основное направление деятельности, и выяснил, почему для некоторых из них сезон-2024 оказался практически нулевым.



В корзине две черешни из десяти

26 июля в калининградском паблике «Черешня и вишня из нашего сада» (он принадлежит фермерам Наталье и Игорю Ивановым, создавшим КФХ «Иванова Наталья Владимировна» в поселке Сазоновка Гурьевского района) появилось сообщение, в котором говорилось, что ждать местного урожая калининградцам в этом году больше не стоит.

«К сожалению, вишни оказалось намного меньше, чем мы рассчитывали, — написали фермеры. — Сегодня всю собрали, в этом году сбора и продажи вишни больше не будет. Сливы тоже не будет в этом году».

В ходе общения с Игорем Ивановым выяснилось, что не стоит ждать и черешни. Если в прошлом году, по его словам, урожай был отличным, то в этом первый удар по плодовым деревьям нанес град, а потом их «добили» скворцы.

«2 июня мы попали под град, и у нас все разбилось — у нас зеро, — сообщил Иванов. — Что-то мы собрали, но из десяти черешен только две попадали в корзину, остальное — некондиция. По вишне та же история. Что тут сказать, если мы с гектара вишни собрали 250 килограммов. Это слезы. Люди ждали урожая, а его не случилось. С грушей сейчас то же самое, она у нас висит, но я не знаю, что мы там соберем».

Игорь Иванов рассказал, что в прошлом году его хозяйство с 4 га грушевого сада собрало 18 тонн, а в этом, по его словам, будет хорошо, если получится собрать 2 тонны.

«80% её мы кинем на пол — она вся кривая», — пояснил фермер.

Хозяйство Ивановых имеет не самые большие площади вишневых и черешневых садов. Черешня у них занимает 2,3 га, а вишня — 1,2 га. При этом черешневый сад был заложен первым, в 2011 году, а грушевый и вишневый — около пяти лет назад.

Выращенный продукт фермеры реализуют на месте, в Сазоновке, и проблем с клиентурой у них нет.

«В этом году стоимость черешни у нас была зверской — 700 рублей за килограмм, — говорит Иванов и тут же объясняет, из чего сложилась такая цена. — Дело в том, что за сбор пришлось платить почти в 2-2,5 раза больше, потому что девочки должны были зарабатывать. Грубо говоря, через свои руки они 100 килограммов пропускали, а в корзине только 20 оказывалось. И выручка такая же. Мы же платим людям за то, что они собрали, а не за то, что они в руках подержали. Пришлось менять отношение к стоимости сбора, иначе бы люди развернулись и ушли. Скрипели, кряхтели, но собирали, что ж делать».

Фермер пожаловался также на доступность своего участка и на тот факт, что к нему нецелесообразно подводить электричество (а если не будет электричества, то не будет и автоматизации). По его словам, стоимость подведения 15 киловатт на участок от населенного пункта пару лет назад ему оценили в «Россетях» в 8 миллионов 400 тысяч рублей.

«У нас и дороги нет, и электричества, поэтому мы не видим смысла в великом развитии. Нам это не по зубам. Если я все это оплачу, сколько мне черешни надо продать, чтобы инвестицию отбить? Я лучше генератор поставлю и дизеля столько куплю, что мне залиться хватит. По дороге та же история: сколько бы к властям ни обращались, не помогают. Нам только говорят: „Ребята, берите гранты и вперед“. А какой грант, если под дорогой земля не наша?» — заключил Иванов.

Игра в «повезёт — не повезёт»

Черешневым садом площадью 15 га владеет фермерское хозяйство «Богатый сад» Сергея Будника из поселка Переславское Зеленоградского района. 5 га сада Будник заложил в 2016 году (и тогда же был собран первый урожай), а три года назад его плантация выросла до сегодняшних размеров.

«Мы все уже убрали, — говорит Будник. — Урожай в этом году не сильно большой, но зато черешня крупная и очень сладкая была. На объем, как и у всех, повлияла весна. У кого-то вообще не стало черешни, у кого-то градом побило, а у нас просто меньше ее по объему».

По словам Будника, черешня — очень сложная культура, поэтому от планов по расширению сада он пока решил отказаться.

«Хорошие урожаи черешня дает далеко не каждый год. У многих в этом году неважно было, поэтому расширяться мы пока не планируем. Кроме черешни мы занимаемся, голубикой, грушей и яблоком. Понятно, что из года в год что-то лучше плодоносит, а что-то хуже. Но мы все равно все собираем. Если говорить о черешне, то это скоропорт, и время реализации очень маленькое. В общем, играем в игру „повезет-не повезет“».

В этом году фермерское хозяйство Сергея Будника собрало 20 тонн черешни. В зависимости от калибра и сорта его продукция стоит от 550 до 850 рублей за килограмм.

«У нас есть свой павильон, который там же, в Переславском, находится, — говорит он. — И в этом году мы работали с сетями, в частности, со „Спаром“. Наш продукт „Спар“ продавал по 600 рублей — у них 30% наценка где-то. Это связано, мне кажется, с тем, что товар скоропортящийся. Дело в том, что они берут большую партию, и мы им, конечно, скидку делаем».

«Не черешневый климат»

Самое большое хозяйство региона, которое занимается выращиванием черешни, — агрохолдинг «Зеленый мир» из Партизанского Багратионовского района, который возглавляет Сергей Раскачнов. Его сады занимают площадь 30 га (плюс 13 га груши). По словам фермера, как и у коллег, в этом году ожидание и реальность не совпали.

«У нас случилась очень неприятная история — раннее цветение в апреле (примерно на две недели раньше положенного), — говорит он. — А потом холода ударили. Град еще был».

Весь урожай в хозяйстве Раскачнова уже собран, и его реализация также проходила через супермаркет «Спар», как и у хозяйства «Богатый сад».

«Договоры заключены у меня со всеми сетями, но в этом году мы работали только со „Спаром“, потому что объемы были небольшие, и нам хватило этого, — пояснил Раскачнов. — В целом мы собрали порядка 30 тонн. Пока это очень предварительные цифры, потому что итоги ещё не подводились».

Проблемы с урожайностью местной черешни фермер связывает со «своеобразным калининградским климатом».

«Тут всё-таки не черешневый климат. Выращивать ее здесь достаточно тяжело, — объяснил он. — Под катаклизмы природные попадаем, к сожалению. То заморозки, то град. В этом году заморозков сильных не было, но было раннее цветение, вслед за которым пришли холода. Поэтому с опылением были проблемы, с завязью».

Несмотря на риски, Сергей Раскачнов выбрал именно черешню из-за отсутствия конкуренции с местными производителями.

«Это громко сказано, конечно, что она отсутствует. Она есть со стороны импортных составляющих — из других стран ее привозят. Но внутри региона, я думаю, конкуренции практически нет. Скажем так, если получится это все дело, тогда это будет неплохо и можно будет зарабатывать. Но если не получится, то тогда все наоборот», — пояснил фермер.

Влияние санкций, как уверяет Раскачнов, калининградским фермерам, занимающимся вишней и черешней, помогает не очень сильно. Дело в том, что основными производителями этого продукта, по его словам, являются Турция, Сербия, Азербайджан и Иран, которым серьезных таможенных препонов не ставят.

«Мы с ними конкурируем за счет качества, — продолжает Раскачнов. — Им надо химией обработать, чтобы привезти сюда. Кроме того, нам отправляется не самое лучшее. Лучшее они везут в Европу, где ценник побольше. А нам едет черешня похуже. Ну и здесь мы за счет качества и за счет сроков хранения как-то еще выигрываем. Но если бы они полностью включились, было бы тяжело. У них большие объемы и стоят сортировочные линии, поэтому и себестоимость значительно меньше. А у нас, к сожалению, пока все вручную».

Для того, чтобы подняться на уровень выше и перейти к расширению садов, агрохолдинг «Зеленый мир» намерен к следующему сезону построить специальное хранилище, собрать гидрокулер для охлаждения плодоовощной продукции, а также установить сортировочную линию. Свои затраты предприниматели оценивают в 50-60 миллионов рублей. Что касается поддержки регионального минсельхоза, то выделяемые субсидии хозяйство тратило на закупку саженцев, топлива, химии и удобрений.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград