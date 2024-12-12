Работа в Калининграде: топ вакансий недели

Ежедневно на рынке труда появляются сотни новых предложений от работодателей — от водителя до тьютора, от сотрудника правительства Калининградской области до косметолога. «Новый Калининград» в своём обзоре выбрал самые высокооплачиваемые и низкооплачиваемые вакансии этой недели, размещенные в разделе «Работа», которые могут заинтересовать как начинающих специалистов, так и уже опытных профессионалов.

Рабочие специальности

Самой высокооплачиваемой вакансией среди рабочих специальностей на этой неделе оказалась водитель международных перевозок компании «Мираторг». Будущему работнику предлагают работу по таким направлениям, как Москва (Домодедово), Брянск и Белгород, а также белую зарплату от 150 до 300 тыс. рублей. Помимо этого, работодатель готов оказать помощь в сборе документов, в том числе для визы, возместить компенсацию за прохождение медосмотра и процедуры оформления визы и предоставить топливную карту за счёт компании. Водитель же должен выполнять «качественную и своевременная доставку груза с производства до распорядительного центра», оформлять и своевременно сдавать путевую и товарно-транспортную документацию, соблюдать правила и нормы перевозки, а также «контролировать температурный режим».

Кандидат на позицию должен иметь опыт работы водителем (дальнобойщиком, водителем грузового транспорта или специально транспорта, водителем-международником) не менее одного года. Хорошая ориентация по дорогам России, наличие действующей карты тахографа — ESTR и пройденное обучение АСМАП «Любовь к чистоте и порядку» также станут дополнительным преимуществом для будущего сотрудника «Мираторга».

Самой низкооплачиваемой вакансией на этой неделе стала «консьержка дома недалеко от Ялтинского парка» — за эту работу готовы платить 8 тыс. рублей. В обязанности будущего работника входят обслуживание домофонов, домофонной связи и контроля доступа, приём и учёт жалоб и заявок от жильцов, проведение проверок и контроль входа-выхода лиц, поддержание порядка в доме, сотрудничество с органами правопорядка при необходимости и оказание помощи в экстренных ситуациях. Кандидат также должен обладать такими личностными качествами, как исполнительность, пунктуальность и ответственность. Взамен работодатель предлагает консьержке график 1/3. Опыт работы не требуется.





Для квалифицированного персонала

Для имеющих высшее медицинское образование и успевших поработать не менее двух лет стоматологическая клиника «ЭргоДент» предлагает вакансию стоматолога-ортопеда. Кроме диплома об окончании университета, кандидату необходимо иметь сертификат (аккредитацию) и свидетельство о повышении квалификации по специальности, а также владеть современными методиками, технологиями и материалами. Преимущество при устройстве на работу станут навыки работы на компьютере, высокая культура речи, доброжелательность и целеустремлённость. Работодатель предлагает врачу возможность профессионального роста, комфортные условия труда, полный соцпакет и индивидуальные условия оплаты труда — от 100 до 300 тыс. рублей.

В отличие от стоматолога-ортопеда, тьютору средней школы № 26 предлагают зарплату в десятки раз ниже — 10 тыс. рублей. Эта вакансия оказалась одной из самых низкооплачиваемых среди предложений для квалифицированного персонала. За эти деньги кандидат должен обеспечивать педагогическое сопровождение и организационно-методическую реализацию образовательных маршрутов и проектов для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Кроме того, будущий сотрудник должен иметь опыт работы не менее одного года, который должен включать в себя «технологии тьюторского сопровождения в образовании, педагогического сопровождения и педагогической поддержки учащихся, индивидуализации образования и педагогического сопровождения проектирования и реализации учащимися школы индивидуальных образовательных маршрутов; основы разработки индивидуальных учебных планов, адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью; основы коррекционной педагогики, основы прикладного анализа поведения, виды образовательных затруднений обучающихся различных возрастов и категорий».





Вакансии с неполной занятостью

Для желающих работать неполный рабочей день торговый дом «Алина», занимающийся дистрибьюцией продуктов питания, предлагает вакансию комплектовщика. Однако работать сотруднику придётся в вечерне-ночное время — с 16:00 до 01:00, с понедельника по пятницу. За работу в «нестандартное» время работодатель готов доставлять сотрудника до дома, дарить ему и его детям подарки на праздники, а также «достойно» оплачивать его труд — зарплату кладовщику обещают от 60 до 75 тыс. рублей, «без потолка». Кандидату необходимо пройти испытательный срок, быть ответственным и работоспособным, а также уметь работать в команду. На должность компания готова взять соискателя без опыта.

Напротив, клининговая компания «Чистоделы» предлагает работать лишь по вторникам и пятницам по четыре часа в день на должности «работник склада» за 800 руб. за смену. За эти деньги сотрудник должен контролировать и вести учёт расходных материалов, следить за чистотой и исправностью оборудования и чистотой на складе, вовремя пополнять запасы и стирать тряпочки. Опыт работы не требуется.





Вакансии без опыта работы

Новички в сфере недвижимости могут попробовать сделать карьеру в агентстве «ДВ-Гарантия», которое разместило вакансию «агент по недвижимости». Кандидату необходимо будет заниматься поиском и привлечением клиентов, анализировать рынок, проводить презентации и показы объектов недвижимости, организовывать процессы продажи и посещать бизнес-конференции. Взамен агенту предлагают индивидуальное обучение, денежное вознаграждение за выполнение плана, гибкий график и работу с клиентской базой. Работодатель обещает платить своему сотруднику от 100 до 250 тыс. рублей.

Соискатели без опыта работы могут попробовать присоединиться к работе в региональном министерстве молодёжной политики на позицию эксперта отдела организационно-правового обеспечения и безопасности. Сотрудник должен вести деловую переписку, рассматривать обращения граждан и осуществлять нормотворческую деятельность. Для того, чтобы кандидатуру будущих экспертов рассмотрели, им необходимо получить ступень среднего специального образования, обладать грамотной речью и навыками ведения деловой переписки и работы в справочно-правовых системах. Указанная зарплата в вакансии — 32–36 рублей. Почасовая ли это оплата и нет ли здесь ошибки, не уточняется.





Другие любопытные вакансии

Компания «ProMaster», занимающаяся профессиональным ремонтом, ищет производителя работ и готова платить ему от 120 до 200 тыс. рублей. Сотрудник должен составлять календарные графики, заниматься постановкой мастеров на объект, контролировать выполнение работ и согласовывать их с заказчиком, составлять отчёты, а также заниматься ведением 5–7 объектов по городу и области. Рассматривается кандидат с высшим образованием, с опытом не менее одного года в организации работ на строительных площадках. Он должен также уметь договариваться с заказчиком, быть пользователем Excel и обладать личным автомобилем.

Обладателям высшего образования по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и ординаторам по специальности «Дерматовенерология, профессиональная переподготовка по специальности „Косметология“», предлагают начать работу в клинике «Skin Clinic» на позиции врача дерматолога и косметолога. В обязанности кандидата входят амбулаторный приём пациентов, диагностика и лечение кожные заболевания и грамотное ведение медицинской документации. Кроме того, соискатель должен иметь действующие сертификаты и опыт работы не менее трёх лет. График работы и заработная плата оговариваются на собеседовании.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».