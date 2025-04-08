Работа в Калининграде: топ вакансий недели

«Новый Калининград» изучил свежие вакансии, опубликованные в разделе «Работа», и подготовил обзор высокооплачиваемых и низкооплачиваемых предложений на рынке труда региона. Традиционно мы рассмотрели вакансии для квалифицированного персонала, рабочих специальностей, соискателей без опыта работы и желающих трудиться неполный рабочий день. Какие специалисты сегодня зарабатывают больше всего, а кому, наоборот, готовы платить в несколько раз ниже? Подробности — в нашем традиционном еженедельном дайджесте.

Вакансии для квалифицированного персонала

Фармацевтическое предприятие из Багратионовска приглашает на работу инженера по валидации с высшим образованием (инженер АСУП и аналогичные квалификации, а также фармацевтическое и технологическое образование) и опытом работы. В обязанности входит разработка и актуализация документации группы валидации, проведение испытаний и составление отчетов по валидации и квалификации производственных помещений, складов, инженерных систем (вода очищенная, сжатый газ, пар и др.), технологических процессов, оборудования, компьютеризированных систем и процессов транспортировки. Основная цель сотрудника — «валидация компьютеризированных систем, автоматизированных процессов производства». График — полный рабочий день, зарплата от 85 до 100 тыс. руб.

Зарплату от 30 до 35 тыс. руб. предлагают внимательному, ответственному и умеющему работать в команде оператору 1С в компании, которая занимается медицинскими расходными материалами. Сотрудник будет обрабатывать первичные документы (приход, расход, возвраты, списания), оформлять накладные для отгрузки товаров и работать в системе цифровой маркировки товаров «Честный знак». Для трудоустройства опыт работы не требуется, однако соискателю необходимо быть уверенным пользователем 1С Торговли, склада и MS Office.





Вакансии для рабочих специальностей

Одну из самых высоких зарплат этой недели предлагают дорожному рабочему в строительную компанию — от 85 до 90 тыс. «В дорожную организацию требуются рабочие», — лаконично пишет работодатель, не уточняя информацию о вакансии.

Клининговая компания ищет сборщика покупательских тележек и корзинок в торговом зале и парковке магазина на ул. Красносельской. Смена, за которую готовы платить 1,5 тыс. руб., длится с 8 до 20 часов. В месяц сотрудник сможет заработать до 22,5 тыс. руб. Как уточняет работодатель, также возможна подработка за наличную оплату.

Вакансии без опыта работы

Компания «Европейские кондитерские» приглашает на работу операторов производственной линии в хлебобулочный цех — как уже опытных специалистов, так и выпускников технических факультетов или студентов, желающих освоить профессию. В обязанности сотрудников будут входить подача теста на раскатку, настройка производственной линии в ходе смены и зачистка оборудования при смене ассортимента. Предлагаемая зарплата по графику 2/2 с 8:00 до 20:00 — 55 тыс. руб. Работодатель также предлагает горячее питание в столовой, помощь в оформлении медкнижки и доставка служебным транспортом из г. Светлого, Знаменска, Гвардейска, п. Корнево, п. Долгоруково и Московского района, «который проходит через Южный вокзал».

Работу на должности диспетчера и зарплату 30 тыс. руб. предлагает управляющая компания «Уют». От работника требуется регистрировать обращения жителей и отвечать на входящие звонки. Другая информация не уточняется.

Вакансии с неполной занятостью

Активити-парк «Неопорт» приглашает на работу оператора аттракционов и игрового оборудования. Опыт не требуется, главное — ответственность и хорошие коммуникативные навыки. В обязанности входит обеспечение безопасного использования аттракционов, контроль соблюдения техники безопасности, ознакомление гостей с правилами парка и поддержание чистоты на площадке. Работодатель предлагает полностью «белую» зарплату от 54 до 60 тыс. руб. до вычета НДФЛ или от 47 до 52 тыс. руб. на руки и, несмотря на заявленную неполную занятость, график 2/2 с 9:00 до 21:00. Сотруднику также обещают предоставить питание, форменную одежду и доставку до места работы.

Детскому саду № 2 «Центр развития ребёнка» «срочно требуется» педагог дополнительного образования для проведения индивидуальных занятий по рисованию с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Для рассмотрения кандидатуры требуются опыт работы и навыки взаимодействия с дошкольниками. Трудовые обязанности включают проведение дополнительных платных занятий во второй половине дня. Размер зарплаты составляет 25 тыс. руб. и зависит от наполняемости кружка. «Обязательно наличие медицинского осмотра, прививок, санитарно-гигиенического обучения, справки об отсутствии судимости», — пишет работодатель.

Другие вакансии

Развлекательный комплекс «Эпицентр» ищет механика боулинга для осуществления бесперебойной текущей и профилактических работ. От сотрудника требуются техническое образование, опыт работы механиком, электриком или автослесарем, а также такие личностные качества, как ответственность, коммуникабельность и обучаемость. В свою очередь, работодатель готов предоставить зарплату 37 тыс. руб., график работы 1/2 с режимом с 9:00 до 2:00, развоз, льготное питание и «крутую команду».

Бюджетная организация «Янтарный парус» приглашает на должность главного бухгалтера специалиста с опытом работы не менее трёх лет. Для трудоустройства необходимы уверенный опыт ведения бухгалтерского учета и знание 1С и специализированных программ для сдачи отчетности. В обязанности работника войдут ведение учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (основные средства, товарно-материальные ценности, расчеты с поставщиками и заказчиками), контроль и обработка первичной документации, отражение операций на счетах, регистрация и учет бюджетных обязательств, а также подготовка данных для отчетности и обеспечение сохранности бухгалтерских документов. Заработная плата — от 50 до 65 тыс. рублей.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»