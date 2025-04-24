От упаковки для яиц до ноутбуков «Позитрон»: что производит «Технополис GS» в Гусеве (фото)

Результаты инвестиций в развитие двух предприятий «Технополиса GS» были представлены губернатору Алексею Беспрозванных в ходе его рабочего выезда в инновационный кластер в Гусеве. Как сообщает пресс-служба правительства, за прошлый год предприятия кластера почти в два раза нарастили объём отгрузки товаров, «Технополис GS» остаётся одним из крупнейших работодателей в регионе, обеспечивая занятость около 960 сотрудников.



В рамках модернизации стоимостью в 200 млн рублей якорное производство технополиса — завод «Цифровые Телевизионные Системы» («ЦТС») оснастили новейшим устройством оптической инспекции с искусственным интеллектом (ИИ). Технология сократила время подготовки производства серверных плат с 24 часов до получаса. По словам генерального директора «ЦТС» Дмитрия Фомичева, применение ИИ в изготовлении плат — новый опыт для России.

«Помимо этого, на заводе обеспечили выполнение всего процесса пайки материнских плат в азотной среде, что сокращает количество дефектов до минимальных значений, — сообщили в правительстве. — Усовершенствования коснулись операций, связанных с установкой компонентов на платы. Дополнительные вычислительные мощности позволяют без остановки текущего процесса готовить к запуску следующую партию изделий».

Процесс сборки сложной электронной техники президент GS Group Андрей Ткаченко продемонстрировал на примере ноутбуков компании «Позитрон». После модернизации серийная сборка этих устройств выполняется со скоростью один ноутбук за 2,5 минуты, смартфоны собирают за 60 секунд. На площадке реализуется полный цикл производства — от монтажа печатных плат, заканчивая тестированием, сборкой и упаковкой готовой продукции.

На соседней линии выполняется сборка средних серверных плат для производителя электроники Fplus. «Наша цель — локализация производства критической информационной инфраструктуры, то есть серверных плат. Эти изделия могут и должны производиться в России», — отметил Дмитрий Фомичев.

Ещё одно предприятие «Технополиса GS» — «Первая картонажная фабрика» в рамках модернизации установила новую линию и оборудование, которые позволяют создавать уникальные формы коробов, предлагая рынку большее разнообразие упаковочных решений, а еще кратно повышают скорость работы и сокращают количество ручного труда.

Картонная упаковка для ноутбуков «ЦТС» поступает из соседней картонажной фабрики. «Такое взаимодействие важно развивать в масштабах всей калининградской промышленности, — заявил губернатор Алексей Беспрозванных в ходе совещания на площадке «Технополиса GS» с представителями ряда промышленных предприятий.

Вместе с правительственной делегацией в Гусеве побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.