Картонажная фабрика в Гусеве планирует увеличить производительность на 20%

Производитель упаковочных материалов «Первая картонажная фабрика» инвестирует более 167 млн рублей в модернизацию производства. Предполагается, что после запуска нового оборудования производительность предприятия увеличится на 20%, а ручной труд сократится на 20%. Об этом сообщила пресс-служба холдинга GS Group

В рамках проекта на предприятии установят автоматизированную линию по выпуску малоформатной картонной упаковки. Новое оборудование должно обеспечить полный цикл производства — от подачи заготовки до выпуска готового изделия. Это позволит увеличить скорость изготовления продукции без сокращения рабочих мест.

«Модернизация — это важный этап развития предприятия. Новое оборудование позволит повысить производительность, создать более комфортные условия труда и дать сотрудникам возможность освоить современные технологические процессы. При этом мы сохраняем сформированную команду и продолжаем развивать компетенции коллектива вместе с предприятием», — отметил гендиректор Марат Кавеев.

Общий объем инвестиций в проект превысил 167 млн рублей. Из них 100 млн рублей предприятие привлекло по программе льготного кредитования «Восток инвест». Еще 67,3 млн рублей направили из собственных средств компании.

После завершения модернизации предприятие планирует вдвое увеличить возможности по выпуску четырехклапанной картонной тары. Предполагается, что это «значительно» повысит эффективность производства и укрепит позиции на рынке упаковочных материалов.