«Золотые» яблоки и новый урожай: как изменились цены на продукты в Калининграде (фото)

Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты
«Золотые» яблоки и новый урожай: как изменились цены на продукты в Калининграде (фото)

За прошедший месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» незначительно подешевела во всех трёх продуктовых сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила от 5 до 58 рублей, в основном, за счёт снижения стоимости ряда позиций после появления на прилавках местных овощей нового урожая. Впрочем, ожидания покупателей в этом плане не особенно оправдались. Подробности — в нашем обзоре.

В конце июля региональный минсельхоз сообщил о том, что сельхозкооператив «Наш продукт» начал поставлять свежие овощи, в том числе картофель, с полей в магазины «Спар». Долгожданные поставки заметнее всего сказались на капусте, причём во всех сетях. Килограмм подешевел на 30-40 рублей. На 20 рублей снизилась стоимость моркови — у двух ритейлеров из трёх. Картофель также подешевел, но не так значительно, как ожидалось. Разница составила от 10 до 18 рублей. Килограмм сейчас можно приобрести за 82 — 90 рублей. Годом ранее он обходился в 60 — 70 рублей.

Огурцы, несмотря на разгар летнего сезона, не только не подешевели, но и прибавили 10-20 рублей во всех магазинах. Яблоки в последнее время и вовсе прославились в соцсетях за счёт своей высокой стоимости. Килограмм сорта «Голден», вероятно, оправдывая своё название (в переводе на русский «голден» — золотой), за месяц подорожал в «Пятёрочке» на 40 рублей до без копейки 200 рублей. В «Виктории» и «Спаре» этого сорта месяцем ранее в наличии не было. Сейчас килограмм стоит от 199 до 229 рублей. Другие сорта — ещё дороже. Не спасают в этом плане ни рынок, ни уличные торговцы (у магазина «Спутник» классический белый налив в выходные бабушки продавали по 200 руб. за кг).

В двух сетях из трёх подорожали фарш и макароны. Цены, заметим, растут даже в рамках акций. Подробнее — в таблице.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 (по акции, цена не изм.)

29,50 (цена не изм.)

29,49 (цена не изм.)


Молоко, 2,5%,

800 мл

58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)


53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Кефир, 2,5%,

800 мл

67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


67,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)


69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 15%, 315 г

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


Творог, 5%, 200 г

115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


115,90 «Нежинская» (цена не изм.)



119,99 «Залесский фермер» (+7 руб.)

Филе куриное, 1 кг

449,99 (по акции, −80 руб.)


479 (цена за 850 г)


529,99 (цена не изм.)


Фарш, 400 г

159,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, +20 руб.)



159,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции, +10 руб.)

159,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (по акции, цена не изм.)

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

279,99 «Сохраним традиции» (по акции, −40 руб.)

279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)

299,99 «Гастроном № 1» (по акции, −34 руб.)


Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

38,39 «Зернофф» (+1,9 руб.)

59,90 «Селяночка» (по акции, цена не изм.)

69,99 «Селяночка» (цена не изм.)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

109,99 (+30 руб.)


79,90 (по акции, цена не изм.)

79,99

Рис

69,99 (цена не изм.)

67,50 (-6 руб.)

129,99 (+46,50 руб.)

Гречка

42,99 (цена не изм.)

39,90 (-3 руб.)

42,99 (-0,2 руб.)

Макароны, 450 г

89,99 «Макфа» (по акции, цена не изм.)


79,90 «Макфа», (по акции; +10 руб.)

89,99 (по акции, +20 руб.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)

254,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.)

249,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

Масло подсолнечное, 1 л

169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)

169,90 «Олейна»

154,99 «Олейна» (цена не изм.)

Сахар, 1 кг

79,99 (цена не изм.)

76,90 (-3 руб.)

76,99 (-2,5 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

89,99 (-10 руб.)

89,90 (-14 руб.)

81,99 (-18 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

89,99 (-10 руб.)

89,90 (по акции, цена не изм.)

79,99 (цена из приложения)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг

69,99 (-30 руб.)

59,90 (-40 руб.)

59,99 (-35 руб.)

Морковь, 1 кг

79,99 (−20 руб.)

115,50 (фасованная) (цена не изм.)

79,99 (-20 руб.)

Огурцы, 1 кг

189,99 (+20 руб.)

199,90 (+10 руб.)

189,99 (+20 руб.)

Помидоры, 1 кг

149,99 ( цена не изм.)

159,90 (по акции, +10 руб.)

149,99 (цена не изм.)

Лимоны, 1 кг

199,99 (по акции, цена не изм.)

209,90 (+20 руб.)

199,99 (цена не изм.)


Апельсины, 1 кг

139,99 (по акции, +10 руб.)

139,90 (+10 руб.)

129,99 (цена не изм.)

Яблоки, 1 кг

229,99 «Голден»

199,90 «Голден»

199,99 «Голден» (+40 руб.)

Бананы, 1 кг

159,99 (цена не изм.)

159,90 (цена не изм.)



159,99 (+20 руб.)

Общая стоимость корзины

3558,24

3556,30

3580,64

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 3 августа 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Старшины Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter