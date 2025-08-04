«Золотые» яблоки и новый урожай: как изменились цены на продукты в Калининграде (фото)

0 0

За прошедший месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» незначительно подешевела во всех трёх продуктовых сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила от 5 до 58 рублей, в основном, за счёт снижения стоимости ряда позиций после появления на прилавках местных овощей нового урожая. Впрочем, ожидания покупателей в этом плане не особенно оправдались. Подробности — в нашем обзоре.

В конце июля региональный минсельхоз сообщил о том, что сельхозкооператив «Наш продукт» начал поставлять свежие овощи, в том числе картофель, с полей в магазины «Спар». Долгожданные поставки заметнее всего сказались на капусте, причём во всех сетях. Килограмм подешевел на 30-40 рублей. На 20 рублей снизилась стоимость моркови — у двух ритейлеров из трёх. Картофель также подешевел, но не так значительно, как ожидалось. Разница составила от 10 до 18 рублей. Килограмм сейчас можно приобрести за 82 — 90 рублей. Годом ранее он обходился в 60 — 70 рублей.

Огурцы, несмотря на разгар летнего сезона, не только не подешевели, но и прибавили 10-20 рублей во всех магазинах. Яблоки в последнее время и вовсе прославились в соцсетях за счёт своей высокой стоимости. Килограмм сорта «Голден», вероятно, оправдывая своё название (в переводе на русский «голден» — золотой), за месяц подорожал в «Пятёрочке» на 40 рублей до без копейки 200 рублей. В «Виктории» и «Спаре» этого сорта месяцем ранее в наличии не было. Сейчас килограмм стоит от 199 до 229 рублей. Другие сорта — ещё дороже. Не спасают в этом плане ни рынок, ни уличные торговцы (у магазина «Спутник» классический белый налив в выходные бабушки продавали по 200 руб. за кг).

В двух сетях из трёх подорожали фарш и макароны. Цены, заметим, растут даже в рамках акций. Подробнее — в таблице.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 29,49 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл 67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

67,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 15%, 315 г 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г 115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

115,90 «Нежинская» (цена не изм.)



119,99 «Залесский фермер» (+7 руб.) Филе куриное, 1 кг 449,99 (по акции, −80 руб.)

479 (цена за 850 г)

529,99 (цена не изм.)

Фарш, 400 г 159,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, +20 руб.)



159,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции, +10 руб.) 159,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (по акции, цена не изм.) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 279,99 «Сохраним традиции» (по акции, −40 руб.) 279,90 «Любимый дом» (цена не изм.) 299,99 «Гастроном № 1» (по акции, −34 руб.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 38,39 «Зернофф» (+1,9 руб.) 59,90 «Селяночка» (по акции, цена не изм.) 69,99 «Селяночка» (цена не изм.) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 109,99 (+30 руб.)

79,90 (по акции, цена не изм.) 79,99 Рис 69,99 (цена не изм.) 67,50 (-6 руб.) 129,99 (+46,50 руб.) Гречка 42,99 (цена не изм.) 39,90 (-3 руб.) 42,99 (-0,2 руб.) Макароны, 450 г 89,99 «Макфа» (по акции, цена не изм.)

79,90 «Макфа», (по акции; +10 руб.) 89,99 (по акции, +20 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.) 254,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.) 249,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) Масло подсолнечное, 1 л 169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) 169,90 «Олейна» 154,99 «Олейна» (цена не изм.) Сахар, 1 кг 79,99 (цена не изм.) 76,90 (-3 руб.) 76,99 (-2,5 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 89,99 (-10 руб.) 89,90 (-14 руб.) 81,99 (-18 руб.) Лук репчатый, 1 кг 89,99 (-10 руб.) 89,90 (по акции, цена не изм.) 79,99 (цена из приложения) Капуста белокочанная свежая, 1 кг 69,99 (-30 руб.) 59,90 (-40 руб.) 59,99 (-35 руб.) Морковь, 1 кг 79,99 (−20 руб.) 115,50 (фасованная) (цена не изм.) 79,99 (-20 руб.) Огурцы, 1 кг 189,99 (+20 руб.) 199,90 (+10 руб.) 189,99 (+20 руб.) Помидоры, 1 кг 149,99 ( цена не изм.) 159,90 (по акции, +10 руб.) 149,99 (цена не изм.) Лимоны, 1 кг 199,99 (по акции, цена не изм.) 209,90 (+20 руб.) 199,99 (цена не изм.)

Апельсины, 1 кг 139,99 (по акции, +10 руб.) 139,90 (+10 руб.) 129,99 (цена не изм.) Яблоки, 1 кг 229,99 «Голден» 199,90 «Голден» 199,99 «Голден» (+40 руб.) Бананы, 1 кг 159,99 (цена не изм.) 159,90 (цена не изм.)



159,99 (+20 руб.) Общая стоимость корзины 3558,24 3556,30 3580,64

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 3 августа 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Старшины Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.