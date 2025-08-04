«Золотые» яблоки и новый урожай: как изменились цены на продукты в Калининграде (фото)

За прошедший месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» незначительно подешевела во всех трёх продуктовых сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила от 5 до 58 рублей, в основном, за счёт снижения стоимости ряда позиций после появления на прилавках местных овощей нового урожая. Впрочем, ожидания покупателей в этом плане не особенно оправдались. Подробности — в нашем обзоре.
В конце июля региональный минсельхоз сообщил о том, что сельхозкооператив «Наш продукт» начал поставлять свежие овощи, в том числе картофель, с полей в магазины «Спар». Долгожданные поставки заметнее всего сказались на капусте, причём во всех сетях. Килограмм подешевел на 30-40 рублей. На 20 рублей снизилась стоимость моркови — у двух ритейлеров из трёх. Картофель также подешевел, но не так значительно, как ожидалось. Разница составила от 10 до 18 рублей. Килограмм сейчас можно приобрести за 82 — 90 рублей. Годом ранее он обходился в 60 — 70 рублей.
Огурцы, несмотря на разгар летнего сезона, не только не подешевели, но и прибавили 10-20 рублей во всех магазинах. Яблоки в последнее время и вовсе прославились в соцсетях за счёт своей высокой стоимости. Килограмм сорта «Голден», вероятно, оправдывая своё название (в переводе на русский «голден» — золотой), за месяц подорожал в «Пятёрочке» на 40 рублей до без копейки 200 рублей. В «Виктории» и «Спаре» этого сорта месяцем ранее в наличии не было. Сейчас килограмм стоит от 199 до 229 рублей. Другие сорта — ещё дороже. Не спасают в этом плане ни рынок, ни уличные торговцы (у магазина «Спутник» классический белый налив в выходные бабушки продавали по 200 руб. за кг).
В двух сетях из трёх подорожали фарш и макароны. Цены, заметим, растут даже в рамках акций. Подробнее — в таблице.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (по акции, цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
29,49 (цена не изм.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
67,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
115,90 «Нежинская» (цена не изм.)
|
119,99 «Залесский фермер» (+7 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
449,99 (по акции, −80 руб.)
|
479 (цена за 850 г)
|
529,99 (цена не изм.)
|
Фарш, 400 г
|
159,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, +20 руб.)
|
159,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции, +10 руб.)
|
159,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (по акции, цена не изм.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
279,99 «Сохраним традиции» (по акции, −40 руб.)
|
279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)
|
299,99 «Гастроном № 1» (по акции, −34 руб.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
38,39 «Зернофф» (+1,9 руб.)
|
59,90 «Селяночка» (по акции, цена не изм.)
|
69,99 «Селяночка» (цена не изм.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
109,99 (+30 руб.)
|
79,90 (по акции, цена не изм.)
|
79,99
|
Рис
|
69,99 (цена не изм.)
|
67,50 (-6 руб.)
|
129,99 (+46,50 руб.)
|
Гречка
|
42,99 (цена не изм.)
|
39,90 (-3 руб.)
|
42,99 (-0,2 руб.)
|
Макароны, 450 г
|
89,99 «Макфа» (по акции, цена не изм.)
|
79,90 «Макфа», (по акции; +10 руб.)
|
89,99 (по акции, +20 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)
|
254,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.)
|
249,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)
|
169,90 «Олейна»
|
154,99 «Олейна» (цена не изм.)
|
Сахар, 1 кг
|
79,99 (цена не изм.)
|
76,90 (-3 руб.)
|
76,99 (-2,5 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
89,99 (-10 руб.)
|
89,90 (-14 руб.)
|
81,99 (-18 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
89,99 (-10 руб.)
|
89,90 (по акции, цена не изм.)
|
79,99 (цена из приложения)
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
69,99 (-30 руб.)
|
59,90 (-40 руб.)
|
59,99 (-35 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
79,99 (−20 руб.)
|
115,50 (фасованная) (цена не изм.)
|
79,99 (-20 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
189,99 (+20 руб.)
|
199,90 (+10 руб.)
|
189,99 (+20 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
149,99 ( цена не изм.)
|
159,90 (по акции, +10 руб.)
|
149,99 (цена не изм.)
|
Лимоны, 1 кг
|
199,99 (по акции, цена не изм.)
|
209,90 (+20 руб.)
|
199,99 (цена не изм.)
|
Апельсины, 1 кг
|
139,99 (по акции, +10 руб.)
|
139,90 (+10 руб.)
|
129,99 (цена не изм.)
|
Яблоки, 1 кг
|
229,99 «Голден»
|
199,90 «Голден»
|
199,99 «Голден» (+40 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
159,99 (цена не изм.)
|
159,90 (цена не изм.)
|
159,99 (+20 руб.)
|
Общая стоимость корзины
|
3558,24
|
3556,30
|
3580,64
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 3 августа 2025 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Старшины Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.
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