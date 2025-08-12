Бетонщик, кладовщик, управляющий столовой: топ вакансий недели в Калининграде

Управляющий школьными столовыми, инженер-проектировщик, рабочий в теплицу, бетонщик и кладовщик холодильника возглавили топ высокооплачиваемых предложение о работе на этой неделе. В традиционном еженедельном обзоре свежих вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», рассказываем о том, куда трудоустроиться в Калининградской области.

Вакансии для рабочих специальностей

Управляющему школьными столовыми предлагают работу «в стабильной и динамичной компании», ДМС и другие льготы, повышение квалификации, обучение и тренинги, возможность карьерного роста, «яркую и насыщенную» корпоративную жизнь, а также пятидневный график и зарплату 85 тыс. с ежегодной индексацией. Сотруднику предстоит контролировать технологический процесс приготовления пищи, осуществлять производственный контроль на пищеблоке, решать вопросы укомплектования и формирования штата, организовывать работу с контролирующими органами и проводить «различные» мероприятия. Для трудоустройства необходим опыт работы, навыки пользования ПК, автомобиль и такие личностные качества, как ответственность, инициативность, самоорганизованность, коммуникабельность, адаптивность и делегирование.

В платные группы по рисованию требуется преподаватель ИЗО с неполной занятостью (2-3 часа работы по субботам). Педагогу предстоит обучать детей и развивать их навыки в группах по 10-15 человек. Необходим опыт преподавания не менее года. Зарплата — 20-30 тыс. руб.

Вакансии для квалифицированного персонала

Для трудоустройства на должность инженера-проектировщика электросетей соискателю следует иметь высшее техническое образование, практический опыт проектирования архитектурной подсветки и светотехнических расчетов малых архитектурных форм, а также опыт в AutoCAD, DIALux и DIALux Evo. Кроме того, необходимы навыки работы в команде и ответственность. В обязанности сотрудника войдут разработка проектной, рабочей и исполнительной документации систем электроснабжения уличного освещения, инженерное сопровождение строящихся и реконструируемых объектов и выполнение светотехнических расчётов различных конфигураций уличных пространств. Работодатель предлагает зарплату 85 тыс. руб., премии, страхование от несчастных случаев, работу в «дружном» коллективе и пятидневный график.

Школа находится в поисках учителя математики с трёхлетним стажем, которому предстоит проводить уроки и мероприятия, а также работать с оргтехникой. Указанная зарплата — 30-50 руб. (возможно, работодатель забыл добавить слово «тысяч»).

Вакансии без опыта работы

За сбор урожая, прополку и полив рабочему в теплице обещают платить 50 тыс. руб. «Возможная посменная или почасовая работа и оплата», — следует из вакансии. При этом уточняется, что сотрудника ищут на полный рабочий день.

Рабочему зеленого хозяйства за проведение работ, связанных с благоустройством территории ландшафтного парка, обустройство дорожек, установку различных объектов, уход за растениями и сезонные работы по уборке снега и листвы готовы платить 25-35 тыс. руб. От кандидата ожидают знания способов планировки площадей и подготовки почвы к обработке, а также обрезки, прореживания кустарников и стрижки газонов. Кроме того, необходимо знать правила обращения с ручным садовым инвентарем и его назначение.

Вакансии с неполной занятостью

В развлекательном комплексе открыта вакансия старшего контролёра, который должен заниматься обеспечением порядка и сохранности имущества, урегулированием конфликтных ситуаций и контролем работы всех работников отдела, находящихся на смене. Работодатель предлагает зарплату от 67 тыс., график «сутки через двое» и бесплатное двухразовое питание. Необходим опыт работы.

Специалисту по кадрам готовы платить до 30 тыс. руб. за ведение полного цикла кадрового делопроизводства и воинского учёта, а также создание, внедрение, изменение и актуализацию локальных нормативных актов. «Возможно совмещение с основной работой. Основная занятость удаленная. В офис необходимо приходить один раз в неделю, можно в вечернее время или в выходные», — пишет компания. Требуется опыт работы с КЭДО.

Другие вакансии

На строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома в пос. Ласкино требуются бетонщики на пятидневный рабочий график. «По завершении работ переведем на другие наши объекты. Долгосрочное сотрудничество», — добавляет фирма. Зарплата — 80-140 тыс. руб.

На зарплату 50-60 тыс. руб. может рассчитывать кладовщик холодильника. Ему необходимо принимать, выдавать, хранить и перемещать продукцию, проверять товарно-сопроводительные документы, участвовать в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей и контролировать сроки годности. Для рассмотрения резюме следует иметь опыт работы с 1С и офисными программами.

