Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили оператор по изготовлению сэндвич-панелей, врач по спортивной медицине, инфекционист, дезинфектор и охранник ГБР.

Для работоспособных, исполнительных, ответственных и имеющих опыт работы на производстве соискателей имеется вакансия оператора по изготовлению сэндвич-панелей в группе компании, которая занимается кровельными и фасадными материалами. Сотруднику необходимо контролировать исправности вверенного оборудования, налаживать, регулировать и готовить его к процессу работы, а также выполнять операции технологического процесса по изготовлению сэндвич-панелей. За это ему обещают платить от 80 до 100 тыс. руб. Уточняется, что зарплата сдельная, по факту наработки.

Зарплату 30-35 тыс. руб. предлагают секретарю и помощнику руководителя в институте психологии. Ему предстоит обеспечивать «жизнедеятельность» офиса, выполнять поручения, принимать телефонные звонки, работать с электронной почтой, мессенджерами и соцсетями. От кандидата ожидают лишь умения пользоваться телефоном, принтером и оргтехникой. «Рабочий день 4+4 часа удаленно. С понедельника по пятницу, суббота и воскресенье — выходные. Частота выплат — дважды в месяц», — добавляет работодатель.

Вакансии для квалифицированного персонала

В Центр общественного здоровья и медпрофилактики требуется врач по спортивной медицине с действующим сертификатом или свидетельством об аккредитации специалиста. В перечень обязанностей работника входит медобеспечение, проведение углубленных обследований, определение доступа к занятиям и соревнованиям «прикрепленного контингента», изучение и анализ отклонений в здоровье, проведение экспертных осмотров, а также организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий. На должность готовы принять соискателя без опыта. Зарплата — 84-96 тыс. руб.

В Детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма ищут педагога-организатора, который будет готовить массовые мероприятия, организовывать самостоятельную деятельность учащихся, участвовать в работе советов и родительских собраний, вести соцсети и сайт. От соискателя потребуются педагогическое образование (или по профилю направления деятельности центра), а также наличие таких качеств и навыков, как ответственность, решение проектных задач, умение работать в условиях многозадачность и в команде. Сотрудник может претендовать на зарплату 30-40 тыс.

Вакансии без опыта работы

На работу в больницу приглашают врача-инфекциониста с аккредитацией по специальности. График работы — пятидневка, с 9:00 до 16:40, а зарплата — 62-115 тыс. руб. За вредные условия труды предусмотрена надбавка, сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск.

Коммуникабельному, доброжелательному и ответственному водителю-курьеру предлагают доставлять ежемесячное глянцевое издание по Калининграду и побережью по уже разработанным маршрутам. Для трудоустройства потребуется личный транспорт. На доставку курьеру отводится шесть дней. Зарплата — 24 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

За проведение дератизационных и дезинсекционных работ дезинфектору обещают платить 50-75 тыс. руб. в месяц. Работодатель также готов обучить соискателя и предоставить ему свободный график.

В клинику ортопедии требуется санитарка с опытом работы от года и средним образованием. Компания также обещает предоставить свободный график и платить 30-33 тыс. руб.

Другие вакансии

Частное охранное предприятие предлагает вакансию охранника ГБР с зарплатой от 50 до 70 тыс. руб. От кандидата ожидают наличие водительских прав категории В, крепкую физическую форму и хорошее знание города. «Выплата зарплаты дважды в месяц. По всем вопросам обращаться в офис компании», — говорится в объявлении.

46-55 тыс. руб. обещают платить оператору службы доставки, который будет обрабатывать заказы онлайн и по телефону, планировать маршрут для курьеров, принимать входящие вызовы, собирать обратную связь и готовить отчёты. Работодатель также ждёт от сотрудника доброжелательного отношения к клиентам, хорошего знания города или готовности быстро выучить большой объём необходимой информации, опыта работы в сфере обслуживания или контакт-центре, способности к организации и ответственности. Работнику предлагают сменный режим, рабочий день 12-13 часов, развоз после смены, скидку сотрудника и возможность удалёнки.

