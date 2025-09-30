Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции представлены высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили водитель мусоровоза, главный бухгалтер, бригадир, замерщик корпусной мебели и экскаваторщик.



Вакансии для рабочих специальностей

Самую высокую зарплату на этой неделе (100-160 тыс. руб.) предлагают водителю мусоровоза с опытом работы на грузовых автомобилях от трёх лет и знанием местности. Ему предстоит работать в клининговой компании как в Калининграде, так и в области.

В Агентстве по делам молодёжи за регистрацию документов, контроль исполнительной дисциплины, а также ведение архивов и графика руководителя эксперту отдела организационно-правового обеспечения и безопасности обещают платить 35-37 тыс. руб. Для трудоустройства необходимо быть аккуратным, ответственным, внимательными и пунктуальным. Кроме того, сотрудник должен уметь работать в режиме многозадачности, пользоваться ПК и другим программным обеспечением и владеть навыками делового письма. На должность готовы рассмотреть кандидатов без опыта.

Вакансии для квалифицированного персонала

«Стабильная компания с развитой сетью предприятий» приглашает в команду опытного главного бухгалтера для ведения бухгалтерского и налогового учета в пяти организациях. Ему также нужно готовить и сдавать отчеты в сроки, контролировать правильность и полноту первичных документов, взаимодействовать с аудиторами и налоговыми органами, а также оптимизировать бухгалтерские процессы и документооборот. От бухгалтера ждут знаний законодательства, НДС, УСН, валюты, принципов работы с маркетплейсами и 1С. Дополнительным преимуществом станет знание «таких нюансов, как договора цессии и агентские договора». Работодатель, в свою очередь, предлагает конкурентную зарплату по результатам собеседования (90-100 тыс.) и возможность профессионального роста.

Учителю географии предлагают 20-30 тыс. руб. в месяц. При этом ему нужно владеть формами и методами обучения, объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля, разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии, владеть ИКТ-компетентностями, а также организовывать различные виды внеурочной деятельности. Обучение географии необходимо реализовывать в рамках основной общеобразовательной программы, а профессиональную деятельность — в соответствии с требованиями ФГОС. Требуется опыт работы.

Вакансии без опыта работы

Освобождённому бригадиру предприятий железнодорожного транспорта готовы платить 60-79 тыс. руб. Сотруднику предстоит обеспечивать корректность и своевременность отражения данных по явке работников в программе 1С, назначать работы в системе АСУ-СГ и руководить рабочими. На позиции ценятся такие качества, как ответственность, обучаемость и умение работать в команде.

В продуктовый круглосуточный магазин требуется продавец на ночные смены. Ему предстоит выкладывать и продавать товары. График работы — 2/2, зарплата — 2-3,5 тыс. (не уточняется, за какой период). Опыт работы желателен, но не обязателен.

Вакансии с неполной занятостью

Пунктуальному, вежливому и опрятному соискателю с личным автомобилем предлагают вакансию замерщика корпусной мебели. Формат работы разъездной, в условиях частичной занятости. Сотруднику нужно выезжать на замер в удобное для заказчика время, замерять помещение, записывать пожелания и при необходимости делать зарисовки. От кандидата также ждут опыт работы от трёх лет. Зарплата — 100 тыс. руб.

Котельная ищет ответственного, исполнительного и дисциплинированного кочегара без вредных привычек. В перечень обязанностей работника входят обслуживание водогрейного котла на твердом топливе, наблюдение за его работой и поддержание в заданном температурном режиме. График — сутки через трое. Зарплата за смену — 4,5 тыс. руб.

Другие вакансии

В отель в Зеленоградске требуется администратор SPA-зоны с опытом работы. Работодатель предлагает сменный график работы 2/2, «достойную» зарплату 50 тыс. руб., питание и доставку служебным транспортом. Сотрудник должен консультировать по услугам, помогать в выборе процедур с учётом пожеланий клиента, записывать к мастеру, вести CRM-системы, напоминать клиентам о предстоящих записях, собирать обратную связь и работать с кассой.

Строительная компания ищет экскаваторщика на полный рабочий день. От кандидата ждут опыт работы от трёх лет. Зарплата — 100-120 тыс. руб. Подробности не уточняются.

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»