Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции представлены высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили ведущий инженер ПТО, слесарь-ремонтник, обработчик рыбы, контролёр-охранник и медсестра.



Вакансии для квалифицированного персонала

Топ на этой неделе возглавляет вакансия ведущего инженера ПТО со строительным образованием и навыками владения 1С, «Гранд Смета», AutoCAD, MS Office. Строительная компания предлагает ему зарплату 100-130 тыс. руб. От кандидата ждут умения читать проектно-сметную документацию, работать с КС-2, КС-3, М29, а также составлять и готовить к передаче исполнительную документацию. В перечень обязанностей инженера войдут проведение тендеров по отбору подрядчиков, сопровождение заключения договоров подряда и контроль его исполнения, проверка актов выполненных работ. Кроме того, ему нужно контролировать расход строительных материалов, проверять соответствия объемов работ и участвовать в разработке бюджета. Работодатель, в свою очередь, гарантирует неполный рабочий день, возможность удаленной работы с «дружным» коллективом и комфортный офис.

Гимназия в Калининграде ищет социального педагога с высшим образованием, опытом работы, а также умением находить подход к детям и родителям и работать в команде. Ему предстоит выполнять и разрабатывать методические материалы, программы социально-педагогической поддержки и выявлять интересы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении учащихся. Помимо прочего, соцпедагог должен проводить мероприятия, направленные на профилактику кризисных ситуаций в семье и на содействие укреплению семьи. Указанная зарплата — 24,4-40 тыс. руб. Итоговая сумма будет оговариваться на собеседовании.

Вакансии для рабочих специальностей

Комбинат стеновых материалов приглашает на работу слесарей-ремонтников с опытом работы по обслуживанию и ремонту производственного оборудования. Предприятие предлагает пятидневный график, доставку служебным транспортом, общежитие, подарки детям на Новый год и зарплату 80-90 тыс.

За замешивание теста, а также формирование и выпечку хлебобулочных изделий пекарю-кондитеру предлагают 3,5 тыс. руб. (за смену или нет, компания не уточняет). От соискателя требуются только среднее специальное образование и трудовой стаж от года.

Вакансии без опыта работы

Рыбоконсервный комплекс ищет дисциплинированных и готовых к физическому труду обработчиков рыбы. Работникам необходимо выполнять производственные задания в пределах своего участка — укладывать рыбу в банки, нанизывать на прутки для копчения и т. д. Предприятие предлагает «стабильную» зарплату от 55 до 85 тыс., оплачиваемые медкомиссии, спецодежду, горячее питание и доставку корпоративным транспортом.

Инструктору ФИЗО за проведение физкультурных занятий, праздников, развлечений и конкурсов в детском саду обещают платить 25-30 тыс. руб. От соискателя ожидают наличия среднего специального образования и знания методик работы с детьми дошкольного возраста.

Вакансии с неполной занятостью

Развлекательный комплекс приглашает на постоянную работу контролеров-охранников. Работать необходимо в пятницу и в выходные дни или по графику 2/2, с 20:00 до 6:00. В обязанности сотрудников войдут контроль порядка и пропускного режима, устранение конфликтных ситуаций. От них также требуются хорошая физподготовка, умение выходить из сложных ситуаций и опыт работы. Зарплата зависит от количества смен и графика работы (от 54 тыс. руб.).

Драмтеатр ищет официанта-кассира, который будет сервировать столы, проверять чистоту, встречать и консультировать посетителей, принимать заказы и обеспечивать высокий уровень обслуживания. Кандидат должен быть опрятным, вежливым и внимательным. Зарплата — 30 тыс. руб.

Другие вакансии

Лечебно-диагностический центр находится в поисках помощника администратора с перспективой карьерного роста. Ему предлагают частичную или полную занятость, смену 6,5 часов, льготы на медуслуги для сотрудников и родственников, а также зарплату 30-45 тыс. От работника требуется встречать пациентов, информировать их об услугах, поддерживать чистоту, оформлять документацию и работать с кассой. Вакансия подойдёт коммуникабельным, доброжелательным, внимательным и активным соискателям с четкой речью и желанием учиться работать в режиме многозадачности.

Клиника также приглашает на работу медсестру с активной жизненной позицией, творческим подходом и желанием освоить новые технологии. Ей необходимо готовить кабинет к приему пациентов, знать санитарно-эпидемиологический режим, уметь оказывать неотложную помощь, убираться и вести документацию. Преимуществом при трудоустройстве станет умение пользоваться оргтехникой и ПК. Зарплата — 40-55 тыс. руб.

