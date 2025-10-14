Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции представлены высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили программист-специалист по сопровождению ERP Галактика, торговый представитель, грузчик, менеджер по продажам, специалист по обслуживанию зданий и воспитатель-методист.

Вакансии для квалифицированного персонала

В производственную компанию требуется программист-специалист по сопровождению ERP Галактика. На должности приветствуются опыт программирования SQL , Viper , VBS , C# и написания скриптов и хранимых процедур на языке запросов, а также знания английского на уровне чтения технической документации и основ предметных областей бухгалтерского, складского, персонифицированного и управленческого учета. Кроме того, программист должен быть коммуникабельным, инициативным и обучаемым. В его обязанности войдут разработка интерфейсов, алгоритмов и отчетов, настройка и сопровождение модулей, консультирование сотрудников, а также локализация проблем и взаимодействие с пользователями при решении вопросов, связанных с эксплуатацией системы. Компания готова предложить своему сотруднику зарплату от 150 тыс. руб., «комфортные» условия труда в современном офисе с эргономичными рабочими местами и ежегодные бонусы.

За составление прогнозов погоды, прием и обработку синоптической информации метеорологу готовы платить 22-27 тыс. От него требуются навыки пользования ПК и Интернетом, понимание основ гидрометерологии и наличие такие качеств, как ответственность и организованность. График работы — свободный.

Вакансии для рабочих специальностей

Амбициозным, коммуникабельным и нацеленным на результат соискателям предлагают попробовать себя на позиции торгового представителя в торговом доме. Он должен посещать торговые точки, увеличивать объём продаж, искать клиентов, работать с отчетностью и дебиторской задолженностью. В свою очередь работодатель готов платить 90-120 тыс. руб., компенсировать расходы на бензин и мобильную связь.

Монтировщику сцены в областной филармонии обещают платить 30 тыс. руб. за установку и подвеску декораций и реквизита, перестановку во время антрактов и перемен, мелкий ремонт и погрузочно-разгрузочные работы. Приветствуется опыт работы в учреждениях культуры.





Вакансии без опыта работы

Мясоперерабатывающее предприятие приглашает на работу грузчика. Работа состоит из «аккуратного перемещения мяса, весом до 35 кг, вручную или с использованием гидравлической тележки», а также из комплектования продукции по заявкам. Компания предлагает зарплату 100 тыс. руб. (от 5 тыс. за смену), бесплатное питание, доставку транспортом, медосмотры и помощь в оформлении медкнижки.

Центр женского здоровья ищет уборщицу служебных помещений. За уборку кабинетов, коридора и туалета ей готовы предложить 22-30 тыс. руб. Подробности работодатель обещает уточнить на собеседовании.

Вакансии с неполной занятостью

Компания по техническому обслуживанию инженерных сетей предлагают вакансию специалиста по обслуживанию зданий. В перечень обязанностей сотрудника входят руководство и работа с технической службой предприятия, составление необходимой технической документации, заданий и условий. Кроме того, от него ждут взаимодействия с контролирующими органами и соблюдения требований охраны труда. Для трудоустройства необходим опыт работы от трёх лет. Зарплата — 75 тыс. руб.

Санитарке в Центре гигиены и эпидемиологии в Калининградской области готовы предложить 9-10 тыс. руб. за мытье лабораторной посуды и уборку помещений. Помимо прочего, ей необходимо раз в месяц проводить генеральную уборку. На должность могут претендовать кандидаты без опыта.

Другие вакансии

В бухгалтерскую компанию требуется менеджер по продажам. Для работы в компании ему потребуется опыт в продажах в сфере В2В, умение считать воронку и конверсию, а также клиентоориентированность, эмпатия, ориентация на результат и готовность изучать бухгалтерскую специфику. Сотруднику предстоит работать с входящими лидами из digital-каналов и сайта, разбирать структуру бизнеса клиента и совместно с маркетологом дорабатывать офферы и сценарии продаж. Зарплата — 80-130 тыс. руб.

Старшему воспитателю-методисту в муниципальном детсаду обещают платить 50-60 тыс. руб. Сотрудник должен координировать деятельность воспитателей и педагогических работников, оказывать учебно-методическую и научную поддержку, осуществлять взаимосвязь и сотрудничество, а также содействовать всестороннему развитию воспитанников через систему кружков, секций и объединений. Опыт работы не требуется.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области и разместить их, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»