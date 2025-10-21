Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции представлены высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили каменщик, инженер-технолог, медицинский статист, уборщица, курьер и работник текстильной компании.

Вакансии для рабочих специальностей

На строительный объект в Зеленоградске требуется бригада каменщиков. Как утверждает работодатель, объём работы в компании «очень большой» и заключается в строительстве как многоквартирных, так и индивидуальных жилых домов. Заработная плата сдельная, ориентировочно 140 тыс. руб. в месяц. Для трудоустройства необходим опыт.

Секретарю-делопроизводителю в судебном участке предлагают зарплату 28-30 тыс. руб. за отправление почтовой корреспонденции. На должность готовы рассмотреть сотрудника без опыта, но с первичными навыками работы с ПК. График работы — полный рабочий день.

Вакансии для квалифицированного персонала

Завод автокомпонентов ищет инженера-технолога с высшим образованием и опытом работы от трёх лет. Предлагаемая зарплата — 80-100 тыс. От сотрудника ждут умения работать в программах двух- и трехмерного моделирования, а также знаний основного технологического оборудования, принципов и режимов его работы в машиностроении, производстве электронных систем. В обязанности сотрудника входят разработка, внедрение и оптимизация оптимальных технологических процессов, норм расхода материалов на изготовление продукции и расчет загрузки оборудования. Ему предстоит разрабатывать инструкции и технологическую документацию, контролировать дисциплину и эксплуатацию техоборудования, анализировать причины брака.

Муниципальный детский сад готов платить 18-20 тыс. руб. учителю-логопеду за работу с детьми, имеющими нарушения речи. На должность готовы рассмотреть кандидата без стажа. График работы — неполная занятость.

Вакансии без опыта работы

Центр гигиены и эпидемиологии ищет медицинского статиста, который будет проводить систематизацию и обработку учетно-отчетных данных, определять статистические показатели, осуществлять ведение и заполнение документации и контролировать достоверность данных. Соискателю нужно иметь среднее профессиональное медицинское образование и «средний уровень подготовки». Для работников с опытом работодатель обещает преимущество при трудоустройстве. Зарплата — 50-55 тыс. руб.

В автоцентр требуется пеший курьер на неполный рабочий день. Он должен разносить листовки по почтовым адресам в жилых домах. За это ему будут платить 25 тыс. руб. в месяц.

Вакансии с неполной занятостью

Компания по торговле парфюмерией и косметикой разместила вакансию уборщицы для уборки офисного помещения. Зарплата зависит от графика. Если сотрудница будет работать 2/2 неполный рабочий день, то оплата труда составит 30 тыс. руб. Если 5/2 — 55 тыс. руб. на руки.

Кадетский корпус в центре Калининграда готов принять дежурного по режиму — «лицо, имеющее высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительную специальную подготовку по установленной программе» без требований к стажу работы. «Предпочтительно мужчины, офицеры запаса, военные пенсионеры», — отмечается в вакансии. Всего организация ищет четырёх человек, которые будут обеспечивать охрану жизни и здоровью кадет во время их круглосуточного нахождения на территории школы. Зарплата — 23-25 тыс. руб.

Другие вакансии

Фирма по производству текстиля находится в поисках работников, которые занимаются изготовлением и монтажом металлических конструкций, а также обслуживанием автотранспорта. От кандидатов требуется опыт ручной, дуговой, газовой и полуавтоматической сварки простых деталей. Указанная зарплата — 80-100 тыс. руб.

В сеть магазинов японской кухни требуется курьер с личным автомобилем. Ему необходимо доставлять готовую еду, знать город и уметь пользоваться навигатором. Соискателя готовы принять как на постоянную работу, так и на подработку. Зарплата — 40-70 тыс. руб.

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»

