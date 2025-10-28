Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции представлены высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили отделочник, главный технолог, тракторист, водитель-погрузчик и оператор по добыче нефти и газа.

Вакансии для рабочих специальностей

Индивидуальный предприниматель готов платить отделочнику от 100 до 150 тыс. руб. в месяц. Помимо отделочных работ, в перечень его обязанностей войдут подготовка поверхностей, соблюдение технологий и сроков выполнения работы, а также взаимодействие с прорабами и другими членами бригады. Необходим опыт работы.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предлагает аккуратным и внимательным соискателям, проживающим в районе ул. Молодой Гвардии, Гагарина и Орудийной, работу на позиции наблюдателя. Сотруднику необходимо определять метеорологические параметры и проводить отбор проб атмосферного воздуха на пункте наблюдения за загрязнением трижды в день. Наблюдение должно проводиться 30 минут, после чего утром на следующий день пробы нужно доставить в лабораторию. Зарплата — 18 тыс. руб. (0,8 ставки).

Вакансии для квалифицированного персонала

В компанию по производству изделий из железобетона требуется главный технолог. Его работа состоит из разработки и внедрения прогрессивных технологических процессов, установления порядка выполнения работ и пооперационного маршрута обработки и сборки. Помимо прочего, сотруднику нужно составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, а также рассчитывать производственные мощности и загрузку. Для трудоустройства кандидат должен иметь опыт работы от трёх лет и обладать хорошими знаниями строительных материалов для качественного изготовления изделий из бетона для строительства. Зарплата складывается из оклада и мотивационной выплаты — 100,8 тыс. руб. Как уточняет работодатель, она может быть пересмотрена по результатам труда. Компания также обещает доплачивать сотруднику за питание в рабочий день (300 руб. ежемесячно).

В пожарно-спасательном отряде инженеру отдела МТО будут платить 28 тыс. руб. От кандидата ждут опыт работы от трёх лет, навыков работы на ПК и ведения хоздеятельности. Сотрудник должен снимать показания счетчиков, получать платежные документы, а также работать с внутренними документами организации.

Вакансии без опыта работы

Муниципальное предприятие «Чистота» приглашает в свою команду трактористов со средним образованием и удостоверением машиниста-тракториста категорий С и D. График работы гибкий — пятидневка или сменный режим (1/3, 2/2). Работодатель обещает оплатить прохождение медкомиссии. Зарплата — 90-120 тыс. руб.

Торгово-логистическая компания ищет кухонного рабочего, который будет чистить овощи, запускать посудомоечную машину, мыть полы, протирать столы и выносить мусор. Ему предлагают пятидневный график с 8:00 до 16:00, компенсацию питания, «приятную атмосферу», «дружный коллектив» и зарплату 28 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

В транспортно-логистической компании водителю-погрузчику за работу на Ричстакере Linde по сменному графику готовы платить 60 тыс. руб. Для трудоустройства необходимы опыт работы, права тракториста-машиниста и прочие необходимые для работы документы.

В муниципальный центр психолого-педагогический, медицинской и социальной помощи требуется педагог-психолог на 0,5 ставки. Необходим опыт работы от года. Указанная зарплата — 25-30 тыс. руб. Подробности работодатель обещает уточнить по телефону.

Другие вакансии

Частное охранное предприятие предлагает работу в пос. Васильково на позиции охранника. В обязанности сотрудника войдут контроль пропускного режима, фиксация посетителей, а также въезжающего и выезжающего транспорта. От него также ожидают предотвращения проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию, проведения обхода охраняемой территории и контроля видеонаблюдения. Зарплата — 23-35 тыс.

Компания, специализирующаяся в сфере добычи нефти и полезных ископаемых, готова платить оператору по добыче нефти и газа третьего разряда 56-76 тыс. руб. Трудовые обязанности состоят из снятия параметров по контрольно-измерительным приборам, проведения замеров содержания и обслуживания кустовой и скважинной площадок, подготовки инструмента и материалов к работе по обслуживанию промыслового оборудования. График работы — сменный, 7/7. Работодатель также гарантирует доставку служебным транспортом из Гусева и Озерска, стажировку и обучение на месте.

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»

