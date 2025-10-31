Советник главы ЦБ: инфляцию в регионах разгоняет «неожиданно большой турпоток»

Неожиданно большой турпоток в тот или иной регион разгоняет инфляцию. В Калининградской области инфляция выше, чем в среднем по стране, но это не аномалия. Такое мнение высказал советник председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов во время общения с журналистами в ходе ежегодной Коммуникационной сессия по денежно-кредитной политике финансового регулятора.



«Туристическая отрасль — сектор, который в последнее время переживает бурный рост во многих регионах, — отметил он. — Спрос вырос и весьма сильно. Где-то даже скачкообразно. Бизнес зачастую не может сразу предоставить услуги в требуемом объеме. Поэтому в многих регионах мы видим повышенные темпы роста цен в секторе внутреннего туризма. Этот дисбаланс между спросом и предложением, будет устраняться по мере того бизнес будет предлагать всё больше и больше услуг»

Кирилл Тремасов уточнил, что инфляция в туристических регионах растет быстрее, если большой турпоток приходит неожиданно. «Если бизнес прогнозирует такое развитие событий, то он готовится к нему, увеличивает количество объекта размещения, объектов развлечения и так далее», — заключил он.

Что касается ситуации в Калининградской области, по словам Тремасова, за последние десять лет (если быть точным — девять лет и девять месяцев) накопленная инфляция в регионе превысила общероссийскую на 5,3 процента. Причем, отрыв сформировался в основном за последние пять лет.

«Произошло это в основном из-за за логистических причин, которые, выражаясь языком экономистов, „создали проблемы на стороне предложения“, — пояснил советник главы ЦБ. — Банк России денежно-кредитной политикой воздействует на спрос в экономике. Мы добиваемся того, чтобы он соответствовал её возможностям А „узкие места“, которые возникают в регионе, мерами денежно-кредитной-политики, с сожалению, не „расшиваются“».

При этом Тремасов выразил надежду, что по мере нормализации ситуации с логистикой местные показатели инфляции «станут более близки к общероссийским».



Он также отметил, что более высокий уровень инфляции в нашей области не является какой-то аномалией: разброс по этому показателю между регионами довольно большой. «Вы находитесь где-то в середине списка», — уточнил он, добавив, что существует такая закономерность: чем ниже инфляция в стране, тем меньше разрыв по этому показателю в регионах. Согласно прогнозу Банка России, в следующем году инфляция составит 4-5%.

Напомним, согласно данным Центрального банка, годовая инфляция в регионе в сентябре составила 9,97%, что выше, чем в целом по стране (7,98%). Цены в сентябре 2025 года в Калининградской области, отмечает ЦБ со ссылкой на Росстат, снизились на 0,22% по сравнению с августом. Замедление роста цен, подчёркивает Центробанк, в основном связано со снижением спроса на отдельные непродовольственные товары длительного пользования из-за охлаждения потребительского кредитования.