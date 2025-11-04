Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы анализируем свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили докер-механизатор, специалист по кадрам, продавец-консультант, механик по ремонту и сотрудник ломбарда.



Вакансии для рабочих специальностей

В компанию по транспортной обработке грузов требуется докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах в порту. От него требуются: стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, внимательность, исполнительность, порядочность и аккуратность. Помимо прочего, от него ждут физическую подготовку и соблюдения внутренних правил. Опыт работы не требуется. Зарплата — 84-140 тыс. руб.

Производственная компания ищет контролера, который будет заниматься охраной предприятия, проверкой документов, ведением служебной документации, а также контролем за ввозом и вывозом материальных ценностей. Опыт работы желателен. Зарплата — 34-37 тыс. руб.

Вакансии для квалифицированного персонала

Фирма, работающая в сфере транспортной обработки грузов, предлагает вакансию специалиста по кадрам. Для трудоустройства необходимо высшее экономическое или инженерно-экономическое образование и опыт работы по специальности не менее трёх лет. Кроме того, от кандидата ждут необходимых знаний и умений для выполнения трудовой функции, а также таких качеств, как обучаемость и ответственность. Зарплата — 82-130 тыс. руб.

Юридический консультант со стажем может рассчитывать на работу в управляющей компании. Он будет заниматься юридическим делопроизводством, взысканием задолженностей и рассмотрением жалоб. За это ему будут платить 35-40 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

Автомагазин приглашает в свою команду «желающих расти и развиваться» на должность продавца-консультанта с зарплатой от 64,9 тыс. до 80 тыс. руб. Сотруднику предстоит консультировать клиентов, выкладывать товар и наводить порядок в торговом зале. Работодатель предлагает пятидневный график, рост зарплаты по мере работы, возможность карьерного роста и корпоративные скидки.

Комбинат питания в Гусеве ищет повара, который будет готовить блюда по технико-технологической карте. «Мы ищем именно Вас, если Вы активны, инициативны и готовы учиться новому, соблюдаете чистоту и порядок на своем рабочем месте, не имеете опыта работы, но хотите работать», — добавляет работодатель. Зарплата — 28 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

В парке аттракционов механику по ремонту готовы предложить 50-80 тыс. руб. за проведение монтажных и пусконаладочных работ, испытание аттракционов парка, техническое обслуживание проведение планово-предупредительного ремонта. От соискателя требуются техническая грамотность, опыт работы и такие личностные качества, как ответственность, порядочность, пунктуальность, работоспособность, обучаемость и умение работать в коллективе. Работодатель предлагает график 2/2, инструменты и спецодежду, оплату отпуска и больничного, подарки детям и премии на дни рождения.

В управляющую компанию требуется мастер по благоустройству с опытом работы в ЖКХ. Специалист будет руководить работaми двoрникoв и убoрщикoв, направлять и координировать рaбoту пoдчинённoго ему пеpсонала, взаимодействовать с подрядными организациями, а также осуществлять ежедневные обходы мест общего пользования и территории МКД и решать текущие вопросы с собственниками. Зарплата — 30 тыс. руб.

Другие вакансии

Трудолюбивым и ответственным мужчинам с чувством юмора предлагают работу на позиции продавца-универсала в складе-магазине. Сотруднику предстоит заниматься сборкой товара по накладным, его размещением, разгрузкой и приемкой. Зарплата за месяц — 55-60 тыс. руб., выплаты производятся еженедельно. Работодатель также уточняет, что за смену сотрудник будет зарабатывать 2,5 тыс., а стажер — 2,2 тыс. руб.

Сотруднику ломбарда за обслуживание клиентов и выдачу товарно-материальных ценностей обещают платить 70-90 тыс. руб. График работы — пятидневная рабочая неделя с выходными по скользящему графику. Компания также готова обучить кандидата за свой счет.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Денис Туголуков / «Новый Калининград»