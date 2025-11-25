Работа в Калининграде: топ вакансий недели

0 0

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили водитель-экспедитор, ветеринарный врач, торговый представитель, учитель физики и механик цеха.



Вакансии для рабочих специальностей

Водителю-экспедитору категории С и Е, выполняющему контейнерные перевозки по Калининградской области в дневное время по гибкому «комфортному» графику, готовы предложить 100-130 тыс. руб. в месяц. в зависимости от количества выполненных рейсов. Помимо этого, в его обязанности войдут контроль погрузки и выгрузки, сохранности груза в пути и пакета транспортных документов, а также заполнение путевых листов и отчетов по горюче-смазочным материалам. Работодатель в лице транспортно-логистической компании предлагает полный соцпакет, скользящий график (5/2 или 3/3), компенсацию мобильной связи и работу на новых авто. У фирмы также есть собственная автомастерская в Черняховске, следует из описания вакансии. От кандидата потребуется только опыт работы от трех лет.

Ответственным, дисциплинированным и «адекватным» соискателям предлагают вакансию рабочего по уходу в Центре для безнадзорных животных. Ему предстоит кормить и выгуливать собак и кошек, а также убирать вольеры. Опыт работы не требуется, однако приветствуются опыт общения и любовь к животным. Зарплата — 36,5 тыс. руб.





Вакансии для квалифицированного персонала

Мясоперерабатывающий комплекс приглашает в свою команду ветеринарного врача, который будет проводить профилактические, оздоровительные, ветеринарно-санитарно-лечебные и другие ветеринарные мероприятия с учетом соблюдения санитарных норм и правил. Работнику также необходимо вести мониторинг санитарного состояния участка и прилегающих производственных помещений, контролировать корпуса для заселения животных и вести учет расходования и хранения медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств. Кандидат должен иметь образование по специальности «Ветеринарная медицина» или «Ветеринарный фельдшер», стаж работы и ответственность. В свою очередь, предприятие предлагает график 5/2, доставку служебным транспортом, бесплатные обеды и корпоративную связь. Зарплата составляет 80 тыс. руб., возможны бонусы и премии за хорошую работу.

Центр социальной помощи ищет социолога, в обязанности которого войдут организация и проведение полевых социологических исследований, анкетирований, интервью и фокус-групп. На основании собранного материала работник должен провести первичную обработку информации и сформировать таблицу итогового отчета. Для трудоустройства необходим опыт работы не менее шести месяцев в области сбора и анализа социологических данных. Зарплата — 40 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

Компания, занимающаяся дистрибьюцией продуктов питания, приглашает на работу торгового представителя. Обязанности сотрудника будут состоять из выполнения планов продаж на закрепленной территории, продвижения товаров, контроля дебиторской задолженности, сверки с контрагентами, работы с клиентской базой. Работодатель обещает платить от 80 до 100 тыс. руб. в месяц.





Инфекционная больница ищет буфетчика, который будет разносить пищу до палат стационарного отделения и собирать использованную посуду. «Работа сменная: два дня через два, режим работы с 8:00 до 20:00. Опыт работы в должности буфетчика медицинской организации приветствуется», — добавляет работодатель. Зарплата — 23-25 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

Учитель физики у 7-х классов может претендовать на 50-55 тыс. руб. за работу во вторую смену. Для трудоустройства необходимо обладать такими качествами, как ответственность, исполнительность и коммуникабельность. Учитель должен на высоком уровне владеть компетенциями в области преподаваемой дисциплины. Стаж не требуется, можно работать по совместительству.

В театр требуется официант-кассир с опрятным внешним видом и вежливым, внимательным отношением к каждому посетителю. Он будет сервировать столы, проверять чистоту, готовить зал, встречать гостей, консультировать их. Помимо прочего, официант-кассир должен принимать заказы, подавать блюда и напитки, убирать столы и обеспечивать высокий уровень обслуживания. Опыт обслуживания в организациях питания приветствуется. Зарплата — 30 тыс.

Другие вакансии

Рыбоконсервный комбинат приглашает на работу механика цеха. Работнику предстоит обеспечивать бесперебойную и технически правильную эксплуатацию оборудования; организовывать межремонтное обслуживание, своевременный и качественный ремонт. Ему также нужно участвовать в подготовке предложений по техническому перевооружению комбината, внедрению средств комплексной механизации и автоматизации технологических процессов. Работодатель требует техническое образование, опыт работы с производственным оборудованием и способность организовать работу коллектива. За это сотрудник будет получать 90 тыс. руб.

В колледж требуется мастер производственного обучения по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства или же «педагог профессионального обучения, образования и дополнительного профессионального образования». От него ждут ведения электронных дневников, журналов и форм документации, а также поддержания учебной дисциплины и режима посещения занятий. Ему обещают платить 40-60 тыс. руб. в месяц. Необходим опыт работы.

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»