Работа в Калининграде: автослесарь, юрисконсульт и рабочий зеленхоза

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили юрисконсультант, токарь, оператор гибочного станка, электромонтер, автослесарь и рабочий зеленого хозяйства.



Вакансии для квалифицированного персонала

Железнодорожная компания ищет юрисконсульта с опытом работы от трех лет в морской или ж/д логистики. Работник должен обеспечить законность деятельности фирмы. В частности речь идет о защите правовых интересов, участии в подготовке и заключении договоров с контрагентами и представлении интересов организации в судах. Кроме того, сотруднику предстоит обеспечивать соблюдение нормативных требований, составлять договоры фрахта и о морских перевозках. За это ему обещают платить 120 тыс. руб.

Бухгалтеру в колледже в Полесске предлагают 40-45 тыс. руб. за ведение учета, составление отчетности, налоговый учет, финансовый анализ, работу с документами и координацию с другими отделами. Для трудоустройства потребуются наличие высшего экономического образования, прохождение дополнительных курсов, а также навыки работы с базами данных и специализированным ПО, знание 1С, умение работать с большим объемом информации и цифр в режиме многозадачности. Необходимы и внимание к деталям, аналитические способности и внимательность.

Вакансии для рабочих специальностей

Рязанский завод по производству радиоэлектронной аппаратуры приглашает на работу токаря со стажем. Ему нужно будет изготавливать детали по чертежам и работать на токарно-винторезных станках. Работодатель обещает вахтовый метод работы 60/30, график 6/1 с 11-часовым рабочим днем, благоустроенное жилье и компенсацию проезда после отработанной командировки. Зарплата почасовая: 650 руб./час, возможны ночные смены с повышенным коэффициентом (780 руб./час). Размер оплаты труда за месяц должен составить 185,9-223 тыс. руб.

Фабрика мебели опубликовала вакансию шлифовщика изделий из древесины, который будет устранять мелкие дефекты при сборке плит на прессе, отбраковывать и готовить их к покраске. Опыт работы на производстве не обязателен, но желателен. Зарплата — 35-40 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

Группа компаний ищет работоспособного, исполнительного и ответственного оператора гибочного станка по изготовлению доборных элементов для кровли. Он будет контролировать исправности вверенного оборудования, осуществлять его наладки и регулировки, готовить к процессу работы. Помимо прочего, сотрудник должен выполнять операции технологического процесса по изготовлению доборных элементов для кровли и фасадных элементов. Работодатель обещает сдельную зарплату от 80 до 100 тыс. руб., спецодежду, «дружный» коллектив, «комфортные» условия труда и материальную поддержку в трудных ситуациях. Опыт работы на производстве может стать преимуществом.

Старший администратор в спортцентре будет обеспечивать работу по эффективности и культурному обслуживанию посетителей, консультировать их по вопросам предоставляемых услуг и рассматривать претензии. Помимо этого, сотрудник должен контролировать работу администраторов и дежурных по залу, осуществлять контроль за сохранностью материальных ценностей и составлять отчёты по проданным абонементам. Для трудоустройства необходимо знать приказы, постановления и другие руководящие документы. Зарплата — 34-36 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

В комбинат стеновых материалов требуется электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования пятого разряда. От кандидата ждут наличия группы электробезопасности не ниже третьей, опыта работы от двух лет, теоретических и практических знаний в области электротехники, а также таких качеств, как ответственность и внимательность. Компания предлагает зарплату 65 тыс. руб., доставку транспортом, возможность карьерного роста, подарки детям на Новый год и общежитие. Не смотря на указанную «неполную занятость», сотруднику предлагают график 1/3 с 8:00 до 8:00.

ИП в бизнес-центре ищет уборщицу кабинетов, которая сможет работать 1,5-2 часа до 10:00 или после 18:00. Опыт работы не требуется. Зарплата составит 20 тыс. руб.

Другие вакансии

Ответственному автослесарю по ремонту европейских грузовиков и прицепов в сервисе готовы платить 100-200 тыс. руб. Сотрудник будет выполнить техобслуживание, менять агрегаты, а также ремонтировать тормозную систему, подвеску и воздушную систему. Фирма готова также предоставить теплые боксы, душ, раздевалку, спецодежду, инструменты и оборудование. Требуется опыт работы.

В МБУ «Городские леса» «срочно» требуются рабочие зеленого хозяйства. Муниципальное учреждение готово обеспечить своего сотрудника спецодеждой и обувью, а также обучить кандидата. Рабочий день — с 8:30 до 16:30 «в основном в лесу». Зарплата составит 55,5-65,5 тыс. руб., возможны премии. Кроме того, работодатель может предоставить материальную помощь к отпуску в размере трех окладов.

