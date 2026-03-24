Подсобные рабочие, инженер и слесарь: топ высокооплачиваемых вакансий

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили подсобные рабочие, инженер-электрик, слесарь механосборочных работ, управляющий и грузчик-комплектовщик.

Вакансии для рабочих специальностей

Крупный энергомашиностроительный завод в Санкт-Петербурге обещает принять на работу в хозяйственную бригаду подсобных рабочих , которые будут перемещать грузы. Работодатель предлагает вахтовый метод 60/30, график работы 6/1 по 11 часов и компенсацию проезда. Кроме того, кандидаты могут рассчитывать на благоустроенное жилье за счет работодателя в виде квартиры на несколько человек и на питание, но уже «за свой счет», как следует из вакансии. Зарплата — 400 руб. в час, от 114,4 тыс. руб. в месяц. Для трудоустройства необходим опыт на производстве, а также удостоверения на работу на высоте и стропальные работы.

На предприятие требуется разнорабочий со строительными навыками без вредных привычек. Рабочий день будет длиться с 8:30 до 17:00. Компания обещает платить зарплату 30-35 тыс. руб. «без задержек».

Вакансии для квалифицированного персонала

Организация, эксплуатирующая городские фонтаны, ищет инженера-электрика с опытом работы не менее трех лет. Специалист будет вести журнал проверки оборудования, монтировать щиты, диагностировать насосное оборудование, аварийно восстанавливать соединения, а также проверять работу частотных преобразователей, контроллеров и систем управления. Помимо прочего, от сотрудника ждут наличия навыков работы на ПК и третьей группы безопасности (или возможности оперативно сделать ее). Работодатель готов обеспечить прохождение обучения, работу в составе опытных специалистов КИПиА и инженеров-электриков, пятидневную рабочую неделю с 8:00 до 17:00. Зарплата на должности — 88-99 тыс. руб.

В коммерческий институт психологии требуется ответственный помощник директора с опытом работы, грамотной речью, навыками продаж, клиентского сервиса, пользования телефоном и умением работать в режиме многозадачности. Он будет консультировать студентов, контролировать их посещаемость, чистоту, порядок и безопасную среду. Обязанности также состоят из разработки расписания занятий, приема оплаты и контроля задолженностей. Указанный график работы — неполная занятость, зарплата — 20 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

Производственная компания ищет слесаря механосборочных работ, который будет работать на конвейере и устанавливать узлы и агрегаты в кузов машины. Соискатель должен быть готов к физическим нагрузкам и работе с установленным тактом. Работодатель обещает обеспечить сотрудника спецодеждой, инвентарем, расходным материалом и льготным питанием. Кроме того, предусмотрены доставка корпоративным транспортом и сменный график 2/2 или 3/1. Зарплата «третьего разряда» — от 90 до 150 тыс. руб.

В спортивный центр требуется дежурный по бассейну. Сотрудник будет контролировать и поддерживать порядок в помещениях, следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм посетителями и помогать в поиске и сохранении забытых вещей. «Требуется наличие диплома (удостоверения) о профессиональной подготовке: „Дежурный по залу объекта спорта“. Желающие получить документ о профессиональной подготовке (обучение-онлайн на две недели) за время испытательного срока — поддержка организации. Личная медицинская книжка с действующим медосмотром. Желающие пройти медосмотр при поступлении на работу по направлению от организации — компенсация по истечении испытательного срока», — добавляет работодатель. Зарплата — 28-30 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

Управляющему в институте готовы платить 50-70 тыс. руб. за организацию деятельности офиса, а также работу в интернете, на рекламных сайтах и форумах. Для трудоустройства необходим опыт от трех лет в сфере частного предпринимательства.

Компания по производству электродвигателей находится в поисках вахтера на подмену на время отпусков. График работы — 3/1, зарплата — от 20 до 32 тыс. руб. в зависимости от количества отработанных смен. Опыт не требуется.

Другие вакансии

Индивидуальный предприниматель разместил вакансию грузчика-комплектовщика с зарплатой 50-70 тыс. руб. Работнику предстоит комплектовать товар по отгрузочным листам. От соискателя ждут наличия таких качеств, как внимательность, аккуратность и умение работать в команде. Опыт не требуется.

В университет требуется водитель категорий «В» и «Д». График работы — полный рабочий день, зарплата — 30-40 тыс. руб. Другая информация не уточняется.

