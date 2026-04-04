Губернатор в помидорах и шмели из Воронежа: как открывали новый комплекс теплиц

Огурцы в последнее время стали если не символом богатства, то определенно — символом достатка. В феврале, согласно данным Калининградстатата, их цена в магазинах переваливала за 400 рублей за килограмм. Неудивительно, что народ стал покупать их поштучно, а старая шутка о том, что роллы с огурцом — это символ бесполезности и невостребованности, потеряла актуальность. Помидоры тоже в последнее время «кусаются». Стоимость самых дешевых из них приближается в супермаркетах к 300 рублям. На этом фоне новость о том, что 3 апреля ООО «Орбита-Агро» открыла новый комплекс теплиц, может вселить в сердца покупателей надежду на то, что популярные овощи подешевеют. Корреспондент «Нового Калининграда» посетил церемонию открытия объекта и попытался понять, имеет ли она под собой основание.

Новые стеклянные теплицы заняли площадь в 5,5 га. Объём инвестиций составил 714 млн рублей. На сегодняшний день сельхозхпредприятие «Орбита-Арго», что находится под Гвардейском, — одно из крупнейших производителей томатов, огурцов, баклажанов и перцев в регионе. Действующий комплекс на площади в 12 гектаров уже выращивает ежегодно более четырех тысяч тонн огурцов, томатов, перцев, баклажанов и различной зелени. Также предприятие производит картофель и землянику.

Открытие новых площадей прошло торжественно. Мероприятие посетили губернатор области Алексей Беспрозванных, региональный министр сельского хозяйства Артем Иванов, депутат Госдумы Марина Оргеева. Гостей встречали ростовые куклы в виде овощей, задорный ведущий и юные танцоры.

«Сегодня у нас важное событие — мы открываем дополнительные мощности по выращиванию овощей, — сказал губернатор. — По мясу, молоку, яйцу мы, в принципе, сегодня практически полностью себя обеспечиваем, и наша ключевая задача, о которой я уже говорил, — это полное обеспечение овощной и плодово- ягодной продукцией. Мы сегодня обеспечиваем себя по этим категория примерно на 40%». По словам главы региона, дополнительные мощности тепличного комплекса дадут еще 2,5 тыс. тонн овощей. Это около 7% к самообеспечению региона.

Руководитель ООО «Орбита-Агро» Шаиг Мамедов в своём выступлении тоже сконцентрировался на цифрах. «Наши стеклянные теплицы имеют площадь 12,2 гектара и еще три гектара у нас под пленкой. Мы вводим 5,3 гектара и получается 17,5 гектара теплиц, — сообщил он. — В планах построить еще два или три гектара теплиц. Вся инфраструктура подведена. Тем самым мы, по моим подсчетам, доведем обеспечение потребности области в томатах, огурцах, баклажанах и частично в перцах до 35%».

О том, как это отразится на ценах, Шаиг Баширович ничего не сказал, но из следующей части его монолога можно сделать вывод, что расчитывать на снижение, пожалуй, всё же не стоит.

«Прошлый год для сельхозпроизводителей был очень тяжелым, — посетовал он. — Очень многие не могли убрать урожай осенью, в том числе мы не убрали 76 гектаров картофеля. Это почти 3300 тон. Вы поймите — нам очень нелегко! В этом году была очень суровая зима. Холода, холода, холода! В декабре потребление газа увеличилось в 2,5 раза, в январе — в 3 раза, а феврале в 2,7 раза. Вы поймите, что затратная часть у нас увеличилась. На строительство теплиц потрачено 714 миллионов рублей. И 65% из них это заемные средства».

Мамедов несколько раз поблагодарил свой коллектив, сказал, что на предприятии работает 188 человек и что он всех их любит. В подтверждение этих слов была названа средняя зарплата на 1 апреля — 91 699 руб. Убедительно...

Журналистов интересовали подробности ценообразования. Хотелось услышать от губернатора, министра сельского хозяйства и, собственно, Шаига Мамедова, что делается для того, чтобы овощи были более доступны для населения, но пресс-подход (в отличие, скажем, от фуршета) предусмотрен не был. Чиновников и Мамедова ревностно берегли от представителей СМИ, а на «растерзание» репортерам был отдан главный агроном «Орбита-Арго» Анатолий Серейчикас.

«В этом году на урожайность сильно повлияла зима — были очень холодные месяцы, из-за чего нам приходилось смещать сроки посадки рассады в теплицу, — рассказал он. — А когда она была уже высажена, то порой температура опускалась до критически низкой даже для наших теплиц. Но в итоге мы выдержали, зиму пережили».

На вопрос, который больше напоминал крик души: «Почему же такие дорогие огурцы?!», он ответил, что во время морозов, когда в котельной в пиковые часы нагрузки не хватало давления газа, круглосуточно работали электрические лампы, которые, кроме света, дают еще и тепло. А электричество — дорогое. По словам агронома, все семена — импортные. «Заказываем их через московских дистрибьютеров, каждый год стоимость растет на 5-10%, — отметил он. — Удобрения для нашего хозяйства доставляют паромами, причем заказывать надо за полгода, чтобы не оказаться без всего, когда придет срок. Стоимость удобрений тоже увеличивается».

Зато шмелей, которые необходимы для опыления помидоров, удалось импортозаместить. «Раньше мы закупали их в Европе, но уже пять или шесть лет привозим отечественных, из Воронежа, — рассказал Серейчикас. — Они очень хорошие, активные, и главное — дешевле импортных».

Помидоры, как пояснил специалист, могут завязывать плоды самостоятельно, но они тогда будут не однородные, не одинаковые по размеру. «С помощью шмелей вес плода увеличивается, и сам плод становится более плотным», — добавил агроном.

Как рассказали на предприятии, вся продукция комплекса продается только на территории Калининградской области. Уже сейчас новые теплицы полны зеленых помидоров. «Первый урожай томатов я планирую собрать в начале мая, где-то пятого - шестого числа, — продолжил Серейчикас. — Мы выращиваем то, что уже проверено — восемь сортов томатов, один сорт баклажана, два сорта огурца и салат».

Губернатор тоже принял посильное участие в производстве помидоров. Под чутким руководством Шаига Мамедова он установил кистедержатель. Как отметили присутствующие при этом сотрудники предприятия, получилось вроде неплохо.

В целом открытие вышло веселым, позитивным. Было много улыбок, смеха, хорошего настроения. Словом, всего того, что пока довольно редко можно наблюдать у обычных покупателей в овощных отделах супермаркетов.

Текст: Кирилл Синьковский, фото автора