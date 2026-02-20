В Калининградской области рост цен на огурцы превысил 40%

В Калининградской области в январе сильнее всего подорожали сезонные продукты. Самыми подорожавшими оказались свежие огурцы, выросшие в цене на 43,89%. Их стоимость составила 432,51 руб. за кг. Такие данные приводит Калининградстат.

На втором месте оказались свежие помидоры, ставшие дороже на 12,64% (289,94 руб. за кг). Виноград повысился в цене на 9,05% (366,16 руб. за кг). Цена столовой свёклы выросла на 8,64% (68 руб. за кг), а свежего сладкого перца — на 6,58% (364 руб. за кг).

Наиболее значительное снижение цен в январе зафиксировали на оливковое масло, которое стало дешевле на 6,44% (1684,13 руб. за л). Цена на чеснок снизилась на 5,47% (447,52 руб. за кг), а на торты — на 5,45% (894,02 руб. за кг). Ультрапастеризованное молоко стало дешевле на 2,47% (151,93 руб. за л), пшено — на 2,02% (77,8 руб. за кг).

