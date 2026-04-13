Чувствительный овощ: в минсельхозе рассказали о ценообразовании на огурцы

Калининградские овощеводы с февраля 2026 года вновь возобновили производство тепличных овощей, первые партии огурцов уже появились в торговых сетях области. И их стоимость меньше на 6%, чем в 2025 году. Об этом говорится в ответе минсельхоха на информационный запрос «Нового Калининграда» о ценообразовании на овощи, направленный после открытия в Гвардейском районе еще одного тепличного комплекса.



«Выращивание огурцов и томатов в теплицах требует значительных инвестиций, — сообщили в минсельхозе. — Это непосредственно и затраты, связанные с их строительством и оснащением оборудованием, включая системы отопления, освещения, орошения и иные автоматизированные системы. А также расходы, связанные непосредственно с выращиванием, в том числе затраты на удобрения. Закономерно все это ложится в себестоимость производимой продукции и влияет на ее конечную отпускную цену. Как минимум до полной окупаемости вложений. Но уже в этом году мы видим, что на аналогичную дату прошлого года отпускная цена на огурцы от местного производителя на 6% ниже прошлогодней цены».

В то же время, напомнили в ведомстве, возможности государственного регулирования в сфере торговли ограничены. Продавцы устанавливают цены на товары самостоятельно, исходя из закупочной стоимости, логистики, сезонности, спроса и предложения на рынке. Также, как отмечается в ответе на запрос, региональный минсельхоз не вправе контролировать наценку на овощную продукцию со стороны торговых сетей: «Министерство не имеет полномочий по регулированию наценок торговых сетей на ту или иную продукцию и не располагает данной информацией. Согласно действующему законодательству России, в условиях рыночной экономики цены на товары не подлежат государственному регулированию. Цены на товарной полке устанавливаются торговой сетью самостоятельно, исходя из складывающейся на рынке конъюнктуры (спроса и предложения), сезонности продаж и т.д.»

Власти также сообщили, что в местных хозяйствах прекращают выращивать огурцы с ноября по февраль, поскольку «овощ очень чувствителен к недостатку тепла и света, и чтобы обеспечить зимой его достаточными ресурсами, производитель должен в разы увеличить интенсивность электрической досветки в теплицах, а это существенно сказывается на удорожании данного вида продукции».

«Поэтому в зимний период торговые сети начинают ввозить огурцы из других регионов и стран. Цена на них с учетом логистики вырастает. С наступлением тепла объемы производства местных овощей увеличиваются, и цены на них традиционно снижаются летом», — говорится в ответе на запрос.

При этом сегодня в регионе потребность в овощах закрытого грунта составляет порядка 22 тыс. тонн в год. Из них 10 тыс. тонн — огурцы, 10 тыс. тонн — томаты и 2 тыс. тонн — зеленные культуры. А в круглогодичных теплицах Калининградской области производят в среднем в год до 5 тыс. тонн овощей закрытого грунта. То есть около 25% от потребности местного населения. «С учетом ввода новых площадей в гвардейских теплицах производство местных овощей закроет до 35 % от потребностей», — сообщили в министерстве.

Также в региональном ведомстве рассказали, что сегодня есть государственная поддержка аграриев в форме льготных кредитов на строительство тепличных комплексов: «Все новые проекты по строительству овощеводческих теплиц в регионе предполагают частные инвестиции. С прошлого года также была введена областная мера поддержки по субсидированию производства и реализации овощей и ягод», — рассказали в министерстве.

Но за каждый взятый кредит аграриям придется еще расплатиться. Так что калининградцам все равно остается ждать тепла, чтобы покупать более дешевые овощи.