Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили руководитель отдела кадрового делопроизводства, мастер дорожного строительства, монтажники систем водоснабжения и вентиляции, менеджер по продажам и рабочий общестроительных работ.

Вакансии для квалифицированного персонала

Кейтеринговая компания ищет руководителя отдела кадрового делопроизводства с опытом работы в аналогичной должности от трех лет. Специалист должен разрабатывать нормативную и регламентирующую документацию, работать с иностранцами, составлять отчетность, взаимодействовать с контролирующими органами, подавать уведомления в РКН, а также отслеживать изменения в ТК РФ и контролировать выполнение задач для руководителей структурных подразделений. Получать за это он будет 100 тыс. руб.

Спортивный центр готов предложить начальнику комплекса зарплату 43-45 тыс. руб. за руководство «всеми действиями», составление плана загрузки, контроль платных услуг и работы персонала. Обязательным условием для трудоустройства является опыт работы не менее пяти лет в сфере или более пяти на руководящей должности в других отраслях.

Вакансии для рабочих специальностей

В строительную компанию требуется дорожный мастер с опытом работы от трех лет. Работник будет участвовать в подготовке площадок, помогать в укладке асфальта и бетона, а также монтировать дорожные знаки, бордюры и разметки. С лучшим кандидатом размер зарплаты будет оговариваться по результатам собеседования, обещает компания. При этом, согласно вакансии, оплата труда должна составить от 100 до 150 тыс. руб.

На охрану территории производственного объекта ищут сотрудника службы безопасности. Его обязанности будут состоять из обхода и пропускного режима. График — круглосуточно, 1/3. Опыт работы приветствуется. Зарплата — 32-35 тыс.

Вакансии без опыта работы

В строительно-монтажную организацию требуется монтажник систем водоснабжения. Работодатель гарантирует кандидату прохождение обучения. График — полный рабочий день, зарплата — 100-150 тыс. руб. Требуется среднее образование.

На фабрике мебели сортировщику древесных изделий обещают платить 35-40 тыс. за устранение мелких дефектов при сборке плит на прессе, их отбраковку и подготовку к покраске. Опыт работы на любом производстве желателен, но не обязателен. График — полный рабочий день.

Вакансии с неполной занятостью

Агентство недвижимости приглашает менеджера по продажам и гарантирует возможность зарабатывать от 100 до 300 тыс. без опыта и автомобиля. Сотрудник будет коммуницировать с клиентами по продаже, подбору и аренде, а также сопровождать сделки. В компании, как уверяет работодатель, он сможет «приобрести» постоянное обучение, «высокий» процент от сделок и повышенную ставку со второго года работы, съемку объектов с профессиональным видеографом, «стильные» офисные фотосессии. В числе преимуществ агентство называет связь и интернет, активную корпоративную жизнь, «комфортный» офис в центре Калининграда, «доброжелательный» коллектив и гибкий график работы.

«Если вы активные, целеустремленные, настойчивые, хотите быть успешными и в хорошем смысле слова жадные до знаний и дохода, то вы точно нам подходите. Мы будем рады видеть вас в нашей команде, — пишет работодатель. — Мы обучим вас новой профессии, которая вам обязательно понравится и в будущем станет для вас не работой, а увлекательным приключением в мире недвижимости».

В парк аттракционов требуются билетные кассиры, в обязанности которых входят прием оплаты, работа с кассой, выдача билетов и оформление возвратов. На должность рассматривают кандидатов как с опытом работы, так и без, а также пенсионеров. Работодатель обещает график 2/2, подарки детям на Новый год и премии ко дню рождения. Зарплата составит 35-40 тыс. (220 рублей в час).

Другие вакансии

Строительно-монтажная компания разместила вакансию монтажника систем вентиляции. От кандидата ждут наличия среднего образования и опыта работы. График работы — полный рабочий день, зарплата — 100-150 тыс. руб.

В управляющей компании рабочему общестроительных работ будут платить 70 тыс. руб. Для этого ему нужно будет проводить текущий ремонт мест общего пользования многоквартирных домов, тротуарных дорожек, скамеек и керамических плиток. Помимо этого, сотруднику предстоит заниматься отделочными работами, ремонтировать и менять оборудование на детских площадках. Необходим опыт от трех лет.

