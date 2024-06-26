Вечерний @Калининград: арест Туркина, реформы депутатов и важное о Доме Советов

Весь день в новостных лентах Калининграда мелькали три известные всем буквы — ФКР. Руководителя Фонда капитального ремонта Калининградской области Олега Туркина взяли под стражу 22 июня. Его и ещё ряд руководящих сотрудников обвиняют в растрате имущества организации. Источники «Нового Калининграда» сообщили об этом накануне, однако официальное подтверждение информации появилось только сегодня. Как сообщили в пресс-службе областного суда, «подозреваемый <...> настаивал на своей невиновности и положительных характеристиках». Туркин находится под домашним арестом с запретом на использование средств связи. Фонд временно возглавила его зам Наталья Сергеева.

В пресс-службе областного правительства заявили, что «ФКР функционирует в плановом порядке». При этом сотрудники учреждения в количестве 69 человек утверждают, что работа организации парализована. Коллектив обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование дела на личный контроль.

Один из источников утверждает, что причиной проверок в ФКР могла послужить зависть к Туркину со стороны менее успешных конкурентов. Однако, пока идёт следствие, выводы делать рано. Презумпцию невиновности в России никто пока не отменял.


Активную деятельность развернул и городской совет депутатов, убравший одного из заместителей главы города Олега Аминова. Речь о недавно назначенной на эту должность Анастасии Черепановой. Она отметила, что орган власти не покидает. Назначение её на пост главы аппарата городского совета является «усилением исполнительных функций». В КПРФ при этом заявили, что менять структуру аппарата горсовета каждые полгода «странно и даже ненормально».

Ещё одно «благое дело», по словам Олега Аминова, — изменение структуры горадминистрации. В неё вводятся юридические и финансовые должности, а также подразделение безопасности информационных систем.


Один из главных символов города — калининградский Дом Советов — доживает свои последние дни. Если верить проектно-сметной документации, полностью демонтажные работы должны быть закончены к июлю этого года. О том, как строилась архитектурная доминанта, насколько здание было прочным, и был ли смысл его достраивать и менять функционал объекта, в интервью «Новому Калининграду» рассказал депутат регионального Заксобрания (он же основатель ЗАО «Холдинг-Калининградстройинвест») Валерий Макаров, пришедший на строительство Дома Советов прорабом и выросший за время стройки до начальника строительно-монтажного управления № 4.

Текст: Мария Власенкова, фото из архива «Нового Калининграда» и Ларисы Новиковой

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