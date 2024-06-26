Калининградские депутаты убрали одного из заместителей главы города

Депутаты Горсовета убрали одного из заместителей главы города Олега Аминова и изменили структуру администрации Калининграда. Соответствующие решения приняли на заседании Горсовета в среду, 26 июня.

За перестройку внутри Горсовета проголосовали 14 человек из 19. Напомним, проект подразумевает сокращение должности одного из заместителей председателя совета Олега Аминова и начальника административно-правового управления. В частности, в числе сокращённых будет недавно назначенная на пост замглавы Горсовета Анастасия Черепанова. Она отметила, что орган власти не покидает. Назначение её на пост главы аппарата городского совета является «усилением исполнительных функций». Черепанова напомнила, что первое изменение структуры городского совета депутатов не влекло за собой поправки в бюджете. Нынешняя реструктуризация подразумевает в себе сокращение фонда оплаты труда депутатов.

При этом оказались и те, кто выступил резко против реформы. Депутат от КПРФ Сергей Севостьянов прямо заявил председателю совета о несогласии партии с предложенным проектом.

«Фракция КПРФ поддержать не может. Каждые полгода менять структуру — это выглядит, мягко говоря, странно и даже ненормально. Причём полгода назад вы продавливали изменение структуры, изменилась половина аппарата городского совета. Мне кажется, мы должны бережно относиться к судьбам людей, поэтому так резко менять структуру и какие-то переформатирования считаем нецелесообразными», — заявил Севостьянов. Аминов поддержал нацеленность коммуниста на судьбы калининградцев и заявил, что «на сегодняшний день тех штатных единиц, которые у нас с вами были вакантны с учётом сокращения, пока хватает. Дальше всё будет зависеть от профессиональных качеств».

На заседании рассмотрели также вопрос изменения структуры городской администрации. За него проголосовали 15 депутатов. Олег Аминов пояснил журналистам, что принятое решение — «благое дело» для мэрии. В частности, в состав администрации Калининграда вводятся юридические и финансовые должности, которые которые будут отвечать за подготовку документов, при этом требования к этим специалистам станут серьёзнее. Второе изменение — появление подразделения безопасности информационных систем.

«Сейчас у нас всё переходит на цифровой документооборот. Это на самом деле необходимо, потому что если этого не будет и не дай бог что-то случится с системами, то тогда, мы сами понимаем, архивы, документы, работы могут просто остановиться. Создание такого отделения актуально», — отметил глава городского совета депутатов.