Вечерний @Калининград: аресты в ФКР, уход советника и растущие тарифы

Стали известны новые подробности о задержаниях руководства Фонда капитального ремонта Калининградской области. О том, что под домашним арестом находится не только подозреваемый в растрате гендиректор Олег Туркин, но и его заместитель Сергей Сызин, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда. Как сообщают знакомые с ситуацией источники, следователи также работают с секретарями (действующим и бывшим, не работающим в ФКР с нового года), с начальником финансово-экономического отдела (сейчас в декрете), и.о. начальника финансово-экономического отдела и главным бухгалтером.

Параллельно с этим защитники ФКР собирают подписи в поддержку арестованных. О заслугах директора Фонда Олега Туркина, в частности, высказались московский урбанист Аркадий Гершман и руководители фонда сохранения исторического наследия «Внимание». И к другим новостям четверга.

О своем уходе с поста советника губернатора по архитектуре корреспонденту «Нового Калининграда» заявил Вячеслав Генне. При этом он добавил, что не планирует уходить из архитектурно-градостроительного совета при правительстве Калининградской области.

Пользуясь случаем, Генне заявил, что реконструкцию центра города не стоит начинать со сноса эстакадного моста, а застройка острова Канта, предложенная депутатом Валерием Макаровым, «лишняя там вещь совершенно».

Калининградцы обратились к врио губернатора Беспрозванных с просьбой помочь в разгрузке очередей за отметкой о гражданстве ребёнка. Правда, в минэкпроме Калининградской области заявили, что МФЦ к решению проблемы подключить не получится — принимать заявления по вопросам гражданства там не имеют права. Видимо, очереди скоро станут круглосуточными.

Облправительство не планирует замораживать тарифы на ЖКХ по примеру Петербурга. Чиновники назвали присылаемые в платежках цифры «экономически обоснованными расходами коммунальных предприятий», а жителям региона лишь напомнили о механизме субсидирования «для снижения нагрузки на бюджет семьи».
Главный праздник Калининграда, который в очередной раз решили растянуть на два дня, пройдет без пешеходной зоны, однако власти традиционно распределили мероприятия по различным локациям. Основные мероприятия пройдут 6-7 июля на набережных Верхнего и Летнего озёр, а также в Парке Центральном. «Новый Калининград» знакомит с полной программой, предоставленной пресс-службой мэрии города.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»

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