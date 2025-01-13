Вечерний @Калининград: трамвайное кольцо, рост цен и ПДД для лошадей

Трамвайное движение по проспекту Победы закрыли больше 15 лет назад. Все эти годы выделенная полоса под рельсами сохранялась, как продолжало существовать и кольцо на проспекте Победы — остановка «Станция Октябрьская». Однако выяснилось, что часть массива под ним ушла в список приватизируемого имущества. Журналисты «Нового Калининграда» прогулялись с фотоаппаратом по трамвайным рельсам от бывшего парка Калинина до самого кольца и убедились в том, что его территорию на проспекте Победы никто не застраивал, однако виды открываются не самые лучшие.

С начала декабря условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала в торговых сетях на 40–166 рублей. Стоимость проднабора приблизилась к 3,5 тыс. у двух ритейлеров из трёх. В январе прошлого года общая стоимость покупок впервые превысила 3 тыс. Заметнее всего подорожало куриное филе. Также в цене выросли яйца и некоторые овощи. Подробности — в обзоре по ссылке.

Светлогорск минувшей ночью посетили необычные участники дорожного движения — целый табун лошадей. Стук копыт был слышен на улице Новой, в том числе у здания школы. «Лошадиный туризм», как обозначил происшествие глава администрации муниципалитета Владимир Бондаренко, во всей красе запечатлели камеры видеонаблюдения. В итоге с хозяином животных придётся провести беседу о безопасности дорожного движения.

В Ботаническом саду БФУ им. Канта в январе зацвели розы, дафна и «волшебные орехи» — гамамелис. Во время цветения они имеют «удивительный аромат — сладкий и ненавязчивый», который можно ощутить поблизости от растения, расказали в учреждении. При этом в январе забутонизировалась калина боднантенская. Обычно кустарник расцветает в ноябре, а первые бутоны появляются в декабре. Полностью сформировавшимися бутонами, которые вот-вот распустятся, покрыт весь куст. Калининградцев приглашают полюбоваться растениями ежедневно с 10 до 17 часов.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография БФУ им. Канта и скриншот видео из Telegram-канала главы администрации Светлогорского городского округа Владимира Бондаренко