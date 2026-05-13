Вечерний@Калининград: непризнание вины, отчеты без вопросов и судьба памятников

В Балтийском городском суде 13 мая началось исследование доказательств по делу бывшего главы администрации Балтийска Сергея Мельникова, обвиняемого в получении взятки от своего зама Максима Коваленко. Экс-сити-менеджер заявил, что не признает вину. «Я как в начале следствия, так и сейчас говорю, что действие, которое описано обвинением, не происходило, поэтому я себя виновным в совершении деяний, которые описаны, не признаю», — заявил Сергей Мельников. Максим Коваленко также сказал, что вину не признает. «Новый Калининград» продолжает следить за ходом дела.







Тем временем в Калининграде слушали ежегодные отчеты главы города Олега Аминова и главы администрации Елены Дятловой, которые прошли в непривычном формате. Во-первых, в этом году из «соображений безопасности» изменилось место — вместо малого зала Театра эстрады чиновники представили отчет в зале заседаний Горсовета. Вторым немаловажным изменением стало ограничение возможности задать вопросы — сделать это лично смогли только гости с пригласительными билетами. Остальных желающих разместили на другом этаже администрации, предложив составить обращения письменно. Репортаж с мероприятия читайте на нашем сайте 14 мая.





Александр Кучеренко — личность легендарная. Наверное, нет в Калининградской области башенных часов, к которым он не имел бы отношения. Какие-то изготовлены им «от А до Я», какие-то доведены до ума, какие-то живут только потому, что мастер регулярно их «подлечивает». Не так давно ему поступило предложение сделать часы для башни здания клуба «Вагонка». Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали в небольшой мастерской Александра Кучеренко, окунулись в атмосферу технического творчества и послушали, как бьются сердца некоторых спасенных механизмов.





В последнее время то и дело можно увидеть новости об уничтожении памятников советских воинов в европейских странах. В Калининграде в ответ на это даже создали парк «Спасенная Европа» с миниатюрами. Генерал-майор в отставке Владимир Степанов в авторской колонке для «Нового Калининграда» рассуждает о том, почему почему уничтожение памятников проходит безнаказанно. Подробности — по ссылке.





В мае 1991 года в Калининграде грозили забастовками транспортники и авиадиспетчеры, Музей Мирового океана открывал первые выставки в здании на ул. Горького, а в подростковом клубе сформировался первый фан-клуб группы «Депеш Мод» — продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Проспекта Мира», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — третья неделя мая, с событиями которой можно ознакомиться по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»