Вечерний@Калининград: непризнание вины, отчеты без вопросов и судьба памятников

В Балтийском городском суде 13 мая началось исследование доказательств по делу бывшего главы администрации Балтийска Сергея Мельникова, обвиняемого в получении взятки от своего зама Максима Коваленко. Экс-сити-менеджер заявил, что не признает вину. «Я как в начале следствия, так и сейчас говорю, что действие, которое описано обвинением, не происходило, поэтому я себя виновным в совершении деяний, которые описаны, не признаю», — заявил Сергей Мельников. Максим Коваленко также сказал, что вину не признает. «Новый Калининград» продолжает следить за ходом дела.

0NVV9752-2.jpg

Тем временем в Калининграде слушали ежегодные отчеты главы города Олега Аминова и главы администрации Елены Дятловой, которые прошли в непривычном формате. Во-первых, в этом году из «соображений безопасности» изменилось место — вместо малого зала Театра эстрады чиновники представили отчет в зале заседаний Горсовета. Вторым немаловажным изменением стало ограничение возможности задать вопросы — сделать это лично смогли только гости с пригласительными билетами. Остальных желающих разместили на другом этаже администрации, предложив составить обращения письменно. Репортаж с мероприятия читайте на нашем сайте 14 мая.

часы-2.jpeg

Александр Кучеренко — личность легендарная. Наверное, нет в Калининградской области башенных часов, к которым он не имел бы отношения. Какие-то изготовлены им «от А до Я», какие-то доведены до ума, какие-то живут только потому, что мастер регулярно их «подлечивает». Не так давно ему поступило предложение сделать часы для башни здания клуба «Вагонка». Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали в небольшой мастерской Александра Кучеренко, окунулись в атмосферу технического творчества и послушали, как бьются сердца некоторых спасенных механизмов.

2025.09 парк миниатюр, спасенная европа, парк победы, памятники 10-2.jpg

В последнее время то и дело можно увидеть новости об уничтожении памятников советских воинов в европейских странах. В Калининграде в ответ на это даже создали парк «Спасенная Европа» с миниатюрами. Генерал-майор в отставке Владимир Степанов в авторской колонке для «Нового Калининграда» рассуждает о том, почему почему уничтожение памятников проходит безнаказанно. Подробности — по ссылке.

2025.02 газеты 1990 год, сми 71-2.jpg

В мае 1991 года в Калининграде грозили забастовками транспортники и авиадиспетчеры, Музей Мирового океана открывал первые выставки в здании на ул. Горького, а в подростковом клубе сформировался первый фан-клуб группы «Депеш Мод» — продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Проспекта Мира», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — третья неделя мая, с событиями которой можно ознакомиться по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Есть мнение

Есть мнение: европейский вандализм

Генерал-майор в отставке Владимир Степанов о том, почему в Европе безнаказанно уничтожают памятники советским воинам.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter