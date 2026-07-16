Новости Калининграда: чистка рядов, «битва» ценников и место силы

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за четверг, 16 июля.





Главные события дня:

В Калининграде взяли под стражу замначальника ОМВД Московского района

В Калининграде взят под стражу заместитель начальника отдела полиции Московского района. По версии следствия, подполковник Щ. и его подчинённая лично и через посредников получали денежные средства в качестве незаконного вознаграждения от лиц, осуществляющих продажу товаров без лицензии, в районе острова Канта. Взамен полицейский сообщал им о времени проведения сотрудниками правоохранительных органов профилактических и проверочных мероприятий на данной территории.

На двухъярусном мосту с 17 июля вводят одностороннее движение

В Калининграде на двухъярусном мосту с 17 июля вводится одностороннее движение. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, решение принял собственник объекта (ОАО РЖД) «на основании детального обследования». «Напомним, что мост находится в предаварийном состоянии, — уточнили в мэрии. — Ехать можно будет только со стороны Портовой в сторону Правой набережной. Чтобы добраться из центральной части города в Московский район на легковом автомобиле можно будет использовать любые другие мосты».

Горвласти: собственник предупреждал о сносе здания администрации мукомольного завода

Власти Калининграда пояснили, что собственник дома № 15 (администрация мукомольного завода) на Правой набережной заранее предупредил о сносе, направив в мэрию соответствующее уведомление. Такой ответ председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев дал на запрос одной из жительниц через портал «Решаем вместе». Федосеев пояснил, что собственник вправе самостоятельно распоряжаться своей недвижимостью, если его «действия не противоречат закону и иным правовым актам» и «не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц».

В Калининграде планируют актуализировать схему организации дорожного движения

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда заказывает выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования областного центра. Речь идёт о разработке документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа и актуализации комплексной схемы организации дорожного движения. Также необходимо определить мероприятия, обеспечивающие достижение стандартов качества транспортного обслуживания, и сроки их реализации, сбалансированные с бюджетными возможностями города.

Бесплатно и без направления: в Калининградской области запустили акцию «Здоровье летом»

На базе Центра специализированных видов медицинской помощи до 14 августа будет проходить акция «Здоровье летом». Её цель — помочь жителям Калининградской области своевременно выявить инфекции, передающиеся половым путём, и начать лечение на ранней стадии. Об этом сообщила пресс-служба областного минздрава. В рамках акции калининградцы могут пройти комплексное обследование, записаться на которое можно с 8:00 до 11:00 через регистратуру на ул. Барнаульской, 6, или по телефону 8 (4012) 313-185. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.





Публикации «Нового Калининграда»

Яйца и курица дешевле почти в два раза: сравниваем цены в Калининграде и средней полосе

Вопрос высокой стоимости продуктов в Калининградской области продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых. Похоже, нивелировать последствия оторванности региона от «большой России» в условиях санкционного давления не под силу ни так называемым «голубым ценникам», ни маячащей на горизонте, но так и не реализованной «Карте калининградца». «Новый Калининград» продолжает сравнивать местные цены со стоимостью продуктов в других регионах. На очереди — Псковская область.

Не столица заброшек, а место силы: почему жители Ясного не считают свой поселок умирающим

На севере Калининградской области, в Славском районе, между реками Неман и Матросовка есть поселок, название которого с легкой руки журналистов и блогеров стало синонимом разрухи и запустения. О разрушениях в центральной части Ясного неоднократно писал и «Новый Калининград», и другие СМИ. Однако этот населенный пункт не так прост, как кажется на первый взгляд. Это выяснили наши корреспонденты, побывавшие в Ясном. Оказалось, что значительная часть его жителей вовсе не считает свою малую родину вымирающей, а даже наоборот — видит в ней потенциал для развития.

Афиша Калининграда: фестивали, День мёда, рок на пирсе

В ближайшие выходные жителей и гостей области ждёт насыщенная культурная программа. В регионе пройдут музыкальные фестивали, концерты Ирины Круг, группы «Кватро» и трибьют-шоу, на Куршской косе отметят День мёда, а любителей классики пригласят на концерт в рамках фестиваля «Бахослужение». В традиционной «Афише Нового Калининграда» рассказываем, куда можно сходить 17–19 июля.

Обзор подготовила Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»