Новости Калининграда: лайнер до Питера, пассивная защита и «экскурсия» по автозаправкам

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за понедельник, 20 июля.

Главные события дня

Из Калининграда в Санкт-Петербург планируют запустить лайнер на 1500-2500 человек

После завершения строительства терминала в Пионерском рассматривается проект запуска лайнера на линии Санкт-Петербург — Калининград вместимостью от 1500 до 2500 человек. Об этом «Ведомостям» сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Переход займет от 24 до 30 часов с ночевкой на борту лайнера со всей необходимой инфраструктурой. Перевозка автомобилей также предусмотрена. Сроки зависят от готовности терминала.

В аэропорту Храброво планируют оборудовать пассивную защиту от беспилотников

Здание Калининградского центра организации воздушного движения планируют оснастить пассивной защитой от актов незаконного вмешательства с применением беспилотных воздушных судов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Обустройство пассивной защиты планируется на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта.

Беспрозванных: у гидов, искажающих историю Калининградской области, будут отзывать аттестации

Власти Калининградской области прорабатывают механизмы контроля за деятельностью гидов. Если сертифицированные экскурсоводы будут допускать искажения истории региона, их аттестацию могут аннулировать. Об этом «Ведомостям» сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Глава региона привел случай, когда женщина без карточки гида рассказывала экскурсионной группе о «захвате Кёнигсберга советскими войсками», не упоминая, что это была операция по освобождению от фашизма.

Власти уточнили параметры жилого квартала, который планируется построить на Октябрьском острове

ГК «КОРТРОС» получила разрешение на строительство двух корпусов первой очереди масштабного проекта комплексной застройки острова «Октябрьский» в Калининграде. Дома будут иметь площадь 30844,5 и 33463 кв. м. Этажность будет переменной: у первого корпуса — 6-18 этажей, а у второго — 5-17. Об этом сообщила пресс-служба правительства в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда». Всего в рамках первого этапа компания намерена возвести 45 жилых корпусов, два многофункциональных комплекса с бутик-отелем пять звезд на 60 номеров, гостиницей 4 звезды на 200 номеров, офисными и торговыми пространствами и паркингами на 154 автомобиля.

Хирурги калининградского онкоцентра удалили пациентке 10-килограммовую опухоль

В Калининграде медики онкологического центра спасли жительницу области, удалив ей огромную опухоль, весившую 10 килограммов. Об этом сообщили в региональном минздраве. Как уточнили в ведомстве, 65-летняя жительница области больше десяти лет не была на приеме у гинеколога. В начале 2025 года у нее началось кровотечение. При обследовании в местной больнице врачи обнаружили в матке большое новообразование и порекомендовали пациентке обратиться к онкологу. Однако женщина пришла в онкологический центр только в мае 2026 года. В итоге медики констатировали наличие опухоли, заполняющей практически весь живот, и приняли решение об операции.





Публикации «Нового Калининграда»

Утром в понедельник, 20 июля, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда. По сравнению с началом месяца ситуация на рынке заметно улучшилась: дефицит бензина практически исчез, очередей на заправках во время объезда не наблюдалось. Однако на ряде АЗС по-прежнему отсутствовал АИ-95, а на некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.

Переосмыслить «символический пустырь»: в мэрии показали сценарии развития площади Победы

На площади Победы, которую реконструировали в последний раз более двадцати лет назад, грядут изменения. В ходе эфира «ГорПросвета» главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов представил несколько сценариев развития центра города.

«Тяжело было пешеходу»: в Калининграде показали, во что превратилась улица Галицкого

С улицы Галицкого, из-за ремонта которой горвласти неоднократно конфликтовали с общественниками, исчезла строительная техника, а рабочих сегодня можно заметить только на монтаже ограды ботанического сада, расположенного ближе в Московскому проспекту. В пятницу, 17 июля, глава администрации города Елена Дятлова вместе с журналистами и представителями подрядной организации «Мосинжиниринг» осматривала результаты ремонта. Остались ли довольны чиновники и сохранились ли поводы для переживаний у общественности, выяснял «Новый Калининград».

«Битва экскурсоводов»: в замке Тапиау показали «Руслана и Людмилу. На стыке времён»

В минувшую субботу, 18 июля, в гвардейском замке Тапиау прошел спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён» (0+), созданный по мотивам сказки Пушкина. Побывавший на представлении корреспондент «Нового Калининграда» в очередной раз убедился в том, что Александр Сергеевич — автор на все времена.

Обзор подготовила Оксана Шевченко, фото Юлии Власовой / «Новый Калининград»