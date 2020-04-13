«Дети болеют и дети заражают»: как выглядит борьба с COVID-19 на детских площадках

Продлив режим самоизоляции в области еще на неделю, губернатор Антон Алиханов вновь записал видеообращение к жителям региона, в котором помимо призыва к дисциплине высказался по поводу необходимости прекратить прогулки с детьми на улице. «Дети болеют и дети заражают своих родителей, бабушек и дедушек. И так бывает, что дети умирают от этой инфекции. Поэтому ради здоровья, жизней ваших детей, ваших родных и близких я прошу еще раз обратить внимание: дети не должны находиться на детских площадках, общаться друг с другом и становиться потенциальными разносчиками инфекции», — сказал, в частности, Алиханов. Вскоре после этого те, в чьем ведении находятся площадки, стали бороться с их посещением доступными способами: закрывая площадки на ключ там, где это возможно, и обматывая конструкции сигнальными лентами. Правда, в некоторых случаях следы этой борьбы с нарушающими режим самоизоляции посетителями пропадают уже спустя несколько часов.
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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