Вход в масках и перчатках: в регионе заработали непродовольственные магазины (фото)

С 29 апреля в Калининградской области разрешено работать непродовольственным магазинам, находящимся в отдельном здании или имеющим собственный вход. Уже с утра около крупных строительных магазинов образовались внушительные очереди — внутрь пускают по 200-250 человек. Перед входом в «Леруа Мерлен» — объявления об обязательном ношении маски и перчаток внутри магазина. Кстати, в постановлении регионального правительства отмечается, что жители области обязаны соблюдать «масочный режим» во всех видах общественного транспорта, на остановках, в аптеках, торговых точках, на вокзалах, в аэропорту, в зданиях госорганов, органов местного самоуправления и других общественных местах.
Виталий Невар / Новый Калининград
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
Комментарии к новости