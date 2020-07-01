Все будет обнулительно: финал голосования по поправкам к Конституции в фотографиях

В России 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам в Конституцию, среди которых — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина. Последние избирательные участки закрылись в 20:00 в Калининградской области. По официальным данным на 23:00, в поддержку поправок к Основному закону в целом по стране выступили 77,77% избирателей, принявших участие в голосовании, явка составила 65%.
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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