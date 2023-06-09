Фестивали на руинах, на воде и на стадионе: как провести длинные июньские выходные

«12 июня — выходной или нет?», — подобные запросы в поисковиках учащаются в начале каждого лета. С уверенностью отвечаем — выходной. И рассказываем, чем заняться в городе и области во время длинного и подозрительно жаркого уикенда.

Музыка на руинах (и не только)



Очевидно, главное событие выходных — музыкальный фестиваль «Кантата» (6+). Он открылся ещё 7 июня концертом в Центральном парке, продолжился выступлением хора Сретенского монастыря в Алленбургской кирхе и оперой «Алеко» в замке Бранденбург. 10 июня в Кафедральном соборе в рамках фестиваля пройдёт музыкальный марафон, посвящённый композитору Сергею Рахманинову. В 14:00 его музыку исполнят пианисты Пётр Лаул и Алексей Мельников, а в 20:00 — Пётр Лаул и Филипп Копачевский. Оба концерта пройдут в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра. В 23:00 в Кафедральном соборе выступит органистка Елена Привалова (12+).

В воскресенье, 11 июня, фестиваль продолжится на новой площадке — бывшей пивоварне Понарт в бывшем Балтийском районе. В 13:00 Московский государственный симфонический оркестр исполнит симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк» в компании актёра Андрея Мерзликина — «Ошпаренный» из «Бумера» прочитает историю про пионера Петю (0+). В 20:00 Андрей Мерзликин расскажет о писателе Василии Шукшине под аккомпанемент Калининградского областного оркестра русских народных инструментов (12+). Завершится фестиваль гала-концертом на площади у Кафедрального собора 12 июня в 21:00 (6+). На острове Канта прозвучит музыка Мусоргского, Чайковского, Бородина, Рахманинова и Рубинштейна, а также русские народные песни.

В этом году «Кантата» запустила ещё и образовательную программу (6+). Вход на лекции, кинопоказы и мастер-классы свободный, но нужно успеть зарегистрироваться онлайн. Так, 10 июня в 11:00 в Центральном парке биолог Павел Федураев вступит с лекцией «Музыкальный слух: биологический феномен или дар?». А 12 июня в 15:00 пройдёт творческая встреча с дирижёром Юрием Башметом.





Эко-фест на стадионе

На стадионе «Калининград» 10 июня пройдёт экологический фестиваль (0+). Уже в 11:00 здесь стартует забег, совмещенный со сбором пластикового мусора, ярмарка местных мастеров (обещают авторские украшения, свечи, мыло, одежду и керамику), творческие мастер-классы. Также в программе — модный показ от локальных дизайнеров, музыкальные выступления, благотворительные акции (захватите корм для обитателей приюта для животных «Славянское»). В 11:30 и 13:00 пройдут занятия йогой в чаше стадионе. Нужно быть одетым в комфортную одежду, захватить с собой коврик и бутылку с водой. Ну и не забыть зарегистрироваться онлайн.

Не обошлось и без лекций. В 12:00 представители эко-проекта «Чистое течение» расскажут, как правильно сортировать мусор на бытовом уровне. В 12:30 руководитель волонтёрского движения «Хранители руин» Василий Плитин выступит с лекцией : «Эстетика руин: вторая жизнь разрушенных архитектурных памятников». В 13:00 представитель экоплощадки «Зелёный кот» Екатерина Бакаева расскажет о роли экоплощадок в формировании экологической культуры у населения, в 13:30 арт-директор фестиваля «Море внутри» Серафима Москаева выступит с лекцией о том, как создавать искусство из мусора.



Завершением фестиваля станут киносеансы под открытым небом. В 18:00 на территории у стадиона «Калининград» покажут мультфильм «Шрек» (12+), в 20:00 — альманах фестиваля короткометражного кино «Короче» (18+). Организаторы советуют взять пледы, а вот кофе вам сварят уже на месте.

День города в Светлогорске



В Светлогорске 10 июня отметят День города (0+). Праздновать будут с размахом. Прежде всего — географическим: музыкальные сцены расположатся по всему городу. Главная — на площади у «Янтарь-холла». В 14:00 здесь начнётся концерт местных творческих коллективов. В 16:10 выступит группа Banana Bread, в 17:20 — Frijazz Band, в 18:30 — «Юность», в 19:40 — ансамбль песни и пляски Балтийского флота, в 20:50 — группа «Танцы +», в 22:00 — «Мираж» («Музыка нас связала», — да, именно они). В 23:00 начнётся праздничный фейерверк.

С 12:00 до 20:00 в сквере со скульптурой «Царевна-лягушка» выступят диджеи Акимов (ранний джаз, латина, рок-н-ролл), Nilson (соул, бразил, афробит), Morrison (летний indie сэт), Greta Bowie (synth-pop / new wave / disco / funk / 60-80-е). На сцене у амфитеатра в парке «Муза» на озере Тихое с 15:00 до 18:00 будут играть группы «Ковчег», «Который час», «Рилай», Rayevsky.





Музыка на воде

В Багратионовске 12 июня в 17:00 устроят фестиваль музыки на воде «АистФест» (0+). На берегу озера Лангер, где недавно обустроили ландшафтный парк, проведут «славянские обряды по исполнению желаний» и закружат хоровод «Во славу мира». На сцене, в которую на время фестиваля превращается деревянный причал, выступят струнный электродуэт Avve Project, поп-рок-группа «Фобия», «Диксиленд» и шоу огня «Колесо». Также в программе — инсталляции и фотозоны, фермерская ярмарка и ремесленное подворье (обещают работать до 22:00), байк-пати, танцевальный баттл и пиротехническое шоу.

Фестиваль — отличный повод навестить Багратионовск, где вы, вероятно, давно уже не были. К началу лета здесь оборудовали небольшой прогулочный маршрут на территории замка Прейсиш-Эйлау, который инвестор обещает превратить в мультифункциональное пространство с гостиницей, рестораном, выставочными залами и концертной площадкой. Так что приезжайте заранее, прогуляйтесь у замка, подглядите за противоаварийными работами и отправляйтесь слушать музыку у озера Лангер.







