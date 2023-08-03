С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом

С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом С видом на море и стройку: как выглядит пляж в Светлогорске этим летом
Все новости по теме: Пляжный вопрос

Светлогорск этим летом выпал из списка мест для пляжного отдыха в регионе. В городе начали реконструировать старый променад. Контракт на 1,5 миллиарда рублей заключили с петербургской компанией «Геоизол». Этот же подрядчик занимается в Светлогорске строительством волноломов и намывом пляжа. К посещению в городе сейчас доступен только новый променад, но спуски к воде на нем закрыты. Береговая линия здесь превратилась в площадку для строительной техники, от моря ее «отгородили» булыжником.

Как сообщал в конце мая министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, пляж в городе не откроется и следующим летом. «Два года в Светлогорске будет аналогичная ситуация. Но это естественная причина, и мы ничего сделать не сможем, потому что променад сделать надо», — пояснял чиновник. Вдоль масштабной пляжной стройки в разгар сезона прогулялась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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