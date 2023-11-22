Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова

Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова Напряженно-радостно: как депутаты и чиновники слушали бюджетное послание Алиханова
Все новости по теме: Чиновники

В среду, 22 ноября, депутаты и чиновники собрались в зале заседаний регионального Заксобрания, чтобы послушать доклад губернатора Антона Алиханова о бюджете области на 2024 год и плановый период следующих двух лет. Власти готовятся к дефициту в размере 5,3 млрд рублей. Доходы на 2024 год запланированы в размере 112,8 млрд рублей, расходы — 118,1 млрд. По словам губернатора, этот бюджет «чуть напряженнее, чем в предыдущие годы», но всё же «бюджет развития». Власти намерены вернуться к еженедельным совещаниям «по мобилизации доходов», чтобы «заставлять платить тех, кто этого не делает, но должны». В 2025 год в облправительстве рассчитывают выйти с расходами, не превышающими доходы, а в 2026-м даже ожидают профицит. За оптимизмом чиновников и эмоциями депутатов наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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