Брызги и грация: в Калининграде разыгрывают Кубок России по синхронному плаванию (фото)

Уже третий год подряд бассейн «Автотор-Арена» в Калининграде принимает Кубок России по синхронному плаванию. В этом году состязания продлятся с 22 по 27 ноября. В соревнованиях участвуют 360 синхронисток из 9 регионов нашей страны. Сборная команда Калининградской области также сражается за кубок по шести программам, включая групповые, сольные и дуэты. За выступлениями синхронисток наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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