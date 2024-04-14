«Вырвали победу»: матч калининградских регбистов со «Спартаком» в фотографиях

Накануне на стадионе «Ростех Арена» прошел матч между калининградским регбийным клубом «Балтийский шторм» и московским «Спартаком». На мероприятии присутствовал 7781 зритель, что стало абсолютным рекордом PARI Высшей лиги по посещаемости. Игра завершилась со счетом 24:22. «„Балтийский шторм“ вырвал победу в концовке встречи», — подытожили в телеграм-канале PARI Высшей лиги.



Калининградцы не только набрали очки, но и получили исторический Кубок Шуляковского — первый спецприз памяти основателя регби в регионе Юрия Шуляковского. За матчем наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград