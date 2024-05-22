Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото)

Во вторник, 21 мая, журналистов пригласили на Калининградский почтовый таможенный пост Центральной почтовой таможни. Целью мероприятия было показать процесс взаимодействия между «Почтой России» таможней, а заодно и рассказать об особенностях пересылки почтовых отправлений на остальную территорию России. Как уточнили таможенники, с апреля в Калининградской области объем возвратов посылок отправителям увеличился на 1%, достигнув в целом 2,5% на фоне снижения норм беспошлинного ввоза товаров в Россию. Все посылки проходят обязательный таможенный осмотр с применением досмотровой рентгеновской техники, а часть из них возвращают по причине несоответствия заявленных сведений в почтовой накладной. Как выглядит изнутри работа «почтовых таможенников», оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Таможня объяснила, как избежать возврата посылок, отправляемых в другие регионы РФ

