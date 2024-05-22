Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото)

Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото) Посылки под контролем: как работает Калининградский почтовый таможенный пост (фото)
Все новости по теме: Таможенные проблемы

Во вторник, 21 мая, журналистов пригласили на Калининградский почтовый таможенный пост Центральной почтовой таможни. Целью мероприятия было показать процесс взаимодействия между «Почтой России» таможней, а заодно и рассказать об особенностях пересылки почтовых отправлений на остальную территорию России. Как уточнили таможенники, с апреля в Калининградской области объем возвратов посылок отправителям увеличился на 1%, достигнув в целом 2,5% на фоне снижения норм беспошлинного ввоза товаров в Россию. Все посылки проходят обязательный таможенный осмотр с применением досмотровой рентгеновской техники, а часть из них возвращают по причине несоответствия заявленных сведений в почтовой накладной. Как выглядит изнутри работа «почтовых таможенников», оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова. 

Таможня объяснила, как избежать возврата посылок, отправляемых в другие регионы РФ

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