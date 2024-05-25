Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6

Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6 Под вальс из старого фильма: как проходил «Последний звонок» в школе № 6
Все новости по теме: Образование

В субботу, 25 мая, во всех школах Калининграда и области прошли торжественные линейки в честь «Последнего звонка». В Калининграде «Последний звонок» прозвучал для 2 700 одиннадцатиклассников и 6 467 девятиклассников.

Состоялась прощальная линейка и в школе № 6 Калининграда. Слезы и улыбки, цветы и ленты, добрые напутствия и пожелания и трогательный вальс под музыку из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» — эмоции в этот день буквально зашкаливали и у ребят, и у их педагогов. На линейке в шестой школе побывал и врио губернатора региона Алексей Беспрозванных, пожелавший выпускникам «успешной сдачи экзаменов и уверенности в своих силах».

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, в этом году школу № 6 заканчивает 221 человек, из них 160 — девятиклассники, а 61 — одиннадцатиклассники. На медаль «За особые успехи в учении» претендуют более 30 выпускников. За тем, как ребята прощались со школой, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


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