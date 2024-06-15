Верёвки, мачты, моряки: в Калининграде открылся фестиваль «Паруса Мира» (фото)

В Калининграде состоялось открытие фестиваля «Паруса Мира». Мероприятие проходит в столице самого западного региона страны впервые. За первый день фестиваля петербургский парусник «Мир», который также впервые зашёл в калининградский порт, посетило свыше 3 тыс. человек. В программе открытия были музыкальные концерты на борту фрегата, регата яхтсменов в Балтийском море, парад экипажей моряков и яхтсменов, создание арт-объектов в порту, морская спартакиада и др. За первым днём фестиваля наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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