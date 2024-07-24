Первые за 15 лет: в Погранслужбу ФСБ призвали срочников из пяти регионов (фото)

С 2024 года российские призывники вновь получили возможность проходить срочную службу в Пограничных войсках ФСБ (от военнослужащих срочной службы пограничники отказались 15 лет назад, с тех пор комплектовались исключительно контрактниками).



В этом году в Погрануправление ФСБ по Калининградской области прибыли новобранцы из пяти различных регионов страны. Для подготовки новобранцев в управлении создали специальный учебный пункт и разработали программу служебно-боевой подготовки, которая предусматривает занятия по охране государственной границы в разных условиях обстановки.

В каких условиях проходят службу срочники и как проводят свободное время, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.